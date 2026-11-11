В Україні представили проєкт "Гідна праця для всіх": дослідження та практичні рішення для збереження людського потенціалу

Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування представила проєкт "Гідна праця для всіх", спрямований на збереження та розвиток людського потенціалу України. Під час прес-конференції в "Інтерфакс-Україна" презентували перший номер аналітичного дайджесту "Україна: люди і перспективи" та оголосили про початок дослідницького проєкту "Гідна праця для відновлення України: діалог і практичні рішення", який фінансується Міжнародним фондом "Відродження".

Проєкт передбачає довгострокову співпрацю роботодавців, працівників, науковців і громадських організацій, підготовку рекомендацій для влади та залучення міжнародних партнерів. Його завдання — сприяти створенню умов, за яких люди зможуть реалізувати себе в Україні, забезпечувати свої родини та впевнено планувати життя

"Відновлення України залежить від людей, які бачать тут своє майбутнє та мають можливості працювати й розвиватися. Мета проєкту "Гідна праця для всіх" — зберігати та розвивати людський потенціал, поєднуючи наукові знання, досвід роботодавців і потреби працівників. Дайджест допомагатиме розуміти зміни в країні, а дослідження за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" — з’ясувати, що українці вкладають у поняття гідної праці. На цій основі готуватимемо практичні рекомендації та пропозиції для влади, щоб очікування людей знаходили відображення в державних рішеннях", — зазначив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, керівник проєкту "Гідна праця для всіх".

Демографічні зміни та їхнє значення для відновлення

Перший номер щомісячного дайджесту "Україна: люди і перспективи" присвячений населенню України за 35 років незалежності. Науковою основою випуску стали матеріали фахівців Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України. Видання адресоване владі, бізнесу, медіа та міжнародним партнерам і пояснює, що змінюється, чому це важливо та які рішення потрібні.

Під час презентації звернули увагу на такі дані:

Від 27 до 29 мільйонів осіб — діапазон оцінок чисельності населення на початок 2026 року. Методики, припущення та територіальне охоплення оцінок різняться, а віддаленість від останнього перепису 2001 року ускладнює точні розрахунки.

20,8% пологів у 2025 році припадало на жінок віком 35 років і старше, порівняно з 16,3% у 2022 році. Ці зміни важливо враховувати під час планування медичної допомоги та підтримки родин.

Очікувана тривалість життя чоловіків при народженні в Україні у 2021 році становила 65,2 року — на 12,2 року менше, ніж у середньому в ЄС. Показник розрахований за рівнями смертності 2021 року й не є прогнозом тривалості життя конкретної людини.

Понад 66 мільйонів виїздів і 63,8 мільйона в’їздів зафіксовано з 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2026 року. Це кількість перетинів кордону, а не окремих людей: одна людина могла перетинати його багато разів. Різницю між цими показниками не можна ототожнювати з кількістю українців, які перебувають за кордоном.

"Демографічні процеси в Україні в цілому знаходяться у напрямі світових демографічних змін, які розпочались на нашій планеті ще наприкінці ХVІІІ століття. Скорочення чисельності населення - це "демографічна розплата" за цивілізаційний розвиток. На демографічний розвиток України вплинули та впливають події минулого та сьогодення: дві світові війни, Голодомор, інші масові голоди, перманентні економічні кризи кінця ХХ - початку ХХІ століття, російсько-українська війна. Незважаючи на складну сучасну ситуацію, треба зробити усе можливе, щоб спочатку загальмувати негативні тенденції, а згодом і стабілізувати демографічну ситуацію", — наголосив Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України.

Гідні умови праці як відповідь на потреби людей і бізнесу

Учасники пресконференції обговорили вплив демографічних змін на підприємства, практики залучення й утримання працівників та відповідальність держави й бізнесу.

"Головне спільне завдання держави та роботодавців — змінити сприйняття працівника як ресурсу на розуміння того, що інвестиції в людину є інвестиціями в майбутнє України. Дефіцит кадрів уже обмежує можливості підприємств працювати й розвиватися, тому збереження працівників має стати спільним пріоритетом. Держава повинна гарантувати безпеку та прозорі правила на ринку праці, а бізнес — забезпечувати конкурентну оплату, гідні умови й можливості професійного зростання. Практичним кроком має стати партнерство у підготовці та перенавчанні працівників відповідно до потреб економіки, щоб люди бачили перспективу роботи в Україні, а підприємства мали можливості для відновлення", — зазначила Олена Степаненко, віце-президент Конфедерації роботодавців України.

Практики роботи з персоналом представив Дмитро Дегтяр, співзасновник HRD Club Ukraine:

"Демографічна криза вимагає від роботодавців переходу від ситуативного найму до середовища довіри та безпеки. Цьому сприяють внутрішнє перенавчання, індивідуальні плани розвитку з менторством, автономія в рішеннях, реінтеграція ветеранів і підтримка родин працівників. Розуміння власних перспектив і значущості свого внеску зміцнює лояльність людей та перетворює робоче місце на простір довгострокового партнерства. Співпраця бізнесу й експертів у проєкті "Гідна праця для всіх" покликана поширювати такі рішення, адже інвестиції у гідні умови праці та професійний розвиток допомагають зберігати людський потенціал, пом’якшувати дефіцит кадрів і відбудовувати економіку".

Окремо обговорили захист людей від торгівлі людьми та трудової експлуатації під час відновлення. До пресконференції онлайн долучилася Тетяна Руденко, старша проєктна співробітниця Офісу Спеціального представника і координатора ОБСЄ з питань протидії торгівлі людьми. Вона наголосила:

"З огляду на 28 мільйонів жертв експлуатації та 150 мільярдів доларів США щорічних злочинних прибутків, наївно сподіватися, що масштабне міжнародне відновлення в Україні залишиться поза увагою торгівців людьми. Протидія їм визначає якість, безпеку, доброчесність і довіру до відновлення. Необхідно інтегрувати запобіжники в державні й донорські закупівлі, тендери та контракти; запобігати зловживанням посередників і роботодавців; надати компаніям рекомендації щодо перевірки ланцюгів постачання, розгляду скарг, навчання персоналу й нульової толерантності до експлуатації. Важливо залучати роботодавців, бізнес-асоціації та громади, захищаючи вразливі групи: дітей, молодь, ВПО, жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів, сім’ї військовослужбовців, людей, які повернулися з-за кордону або втратили житло чи стабільний дохід".

Від дослідження — до пропозицій для державної політики

Під час пресконференції представили план дослідницького проєкту "Гідна праця для відновлення України: діалог і практичні рішення". Він має визначити, як українці розуміють гідну працю та які її складові вважають пріоритетними.

Фахівці Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України підготують наукову основу й методологію дослідження, а соціологічна група "Рейтинг" проведе опитування "Гідна праця очима українців". На основі отриманих результатів буде розраховано Індекс суспільного сприйняття гідної праці, який допоможе з’ясувати, що українці найбільше цінують у роботі та як відрізняються пріоритети різних груп населення.

Практичним результатом стане пакет документів: Декларація "Гідна праця для всіх", Дорожня карта її впровадження, пропозиції до нового Трудового кодексу та критерії гідної праці для програм відновлення.

Результати дослідження та практичні рекомендації представлять на Національній конференції "Гідна праця для всіх", запланованій на квітень 2027 року, за участю представників влади, роботодавців, працівників, профспілок, науковців і громадських організацій. Підготовлені пропозиції офіційно подадуть органам влади для розгляду та можливого врахування у державних рішеннях.

Проєкт підтримали Конфедерація роботодавців України та Відокремлений підрозділ HELVETAS Swiss Intercooperation в Україні, які висловили готовність стати партнерами Національної конференції. Її проведення передбачає окрему партнерську підтримку та не входить до фінансування Міжнародного фонду "Відродження".

Організатор прес-конференції та координатор проєкту: Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування.

Довідка:

Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування є неприбутковою громадською організацією, що опікується питаннями та проблемами, пов’язаними з працевлаштуванням за кордоном громадян України. Членами асоціації є незалежні приватні компанії, що надають послуги у сфері міжнародного працевлаштування. Асоціація існує заради координації зусиль всіх учасників ринку працевлаштування за кордоном та ефективного захисту інтересів українських працівників, що працюють за межами України.

Міжнародний фонд "Відродження" – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів на суму понад 350 мільйонів доларів США.