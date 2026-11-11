Moneyveo отримала нагороду Banker Awards 2026 за AI-трансформацію клієнтського сервісу

Фінтех-компанія Moneyveo (Манівео) стала переможцем Banker Awards 2026 у номінації «Лідер AI-трансформації клієнтського сервісу». Компанію нагородили за комплексне впровадження штучного інтелекту в клієнтський сервіс, зокрема автоматизацію контролю якості, завдяки якій охоплення аналізом телефонних розмов зросло з 3% до 100%.

«Ми відзначили Манівео за комплексний підхід до впровадження штучного інтелекту, який змінює модель взаємодії компанії з клієнтом. Для нас важливо було побачити не просто використання технологій, а конкретні результати. Окремо хочеться відзначити, що AI не замінює людську участь, а допомагає команді працювати ефективніше та приділяти більше уваги складним випадкам. Саме поєднання технологічності, вимірюваної ефективності та відповідальності за клієнтський досвід стало визначальним у нашій оцінці», — прокоментувала головна редакторка Banker.ua Тетяна Гаркуша.

AI-система Moneyveo автоматично аналізує телефонні розмови, визначає тематику звернень, оцінює їхню відповідність стандартам обслуговування та виявляє можливі порушення. Це забезпечує системний контроль якості клієнтських комунікацій замість вибіркових перевірок.

Завдяки впровадженню AI Email Agent та AI-асистента компанія змогла опрацьовувати на 38% більше електронних звернень клієнтів без збільшення штату. Ці інструменти допомагають операторам знаходити необхідну інформацію, формувати відповіді та автоматизувати рутинні операції.

Штучний інтелект також застосовується у процесах кредитування. Автоматизація перевірки даних банківської картки, регіону та документів дозволила скоротити час обробки заявок на видачу кредиту верифікаторами на 53%.

«Для нас цінність штучного інтелекту визначається конкретними результатами: наскільки ефективнішими стають бізнес-процеси та якіснішим — клієнтський сервіс. AI бере на себе частину рутинних операцій, прискорює обробку інформації та допомагає співробітникам зосередитися на складніших завданнях. Водночас відповідальність за рішення, які впливають на фінансові інтереси клієнтів, залишається за компанією. Саме такий баланс технологій і людської експертизи ми вважаємо основою подальшого розвитку», — зазначив CEO Moneyveo Сергій Сінченко.

Banker Awards — щорічна премія ділового видання Banker.ua, присвячена досягненням компаній у сфері фінансових технологій, інновацій та клієнтського сервісу. Серед інших лауреатів 2026 року — NovaPay, Київстар та YouControl. Детальніше про премію та її переможців — на офіційному сайті Banker Awards 2026.