На майданчику УЕБ пройде аукціон з продажу будівлі центру сімейного дозвілля площею 7 317 м² біля метро «Оболонь» у Києві

Українська енергетична біржа продовжує організовувати аукціони з продажу комерційної нерухомості та активів, залучаючи до торгів представників великого й малого бізнесу. Біржа забезпечує супровід учасників на всіх етапах - від ознайомлення з об'єктом і підготовки документів до участі в торгах. Серед найближчих пропозицій - продаж великого комерційного об'єкта в столиці.

Зокрема, 8 грудня 2026 року о 12:45 Українська енергетична біржа проведе в системі Prozorro.Продажі аукціон з продажу будівлі центру сімейного дозвілля в Києві. Продавець - АТ «Укрексімбанк». Стартова ціна - 140,1 млн грн.

Це окрема чотириповерхова будівля площею 7 317 м² на вул. Героїв полку «Азов», 24/10. Від неї 300 метрів до метро «Оболонь». У будівлі є торгові та офісні приміщення, заклад харчування і фітнес-центри. Разом із будівлею продається обладнання, а також право оренди земельної ділянки 0,34 га до 2048 року.

Заяви на участь приймають до 7 грудня 2026 року, 20:00. Усі деталі, фото й документи на сторінці аукціону.

- Нам довіряють клієнти з різних сфер бізнесу. Для них важливі прозорість і рівні умови. Команда УЕБ працює з кожним учасником індивідуально: допомагаємо вивчити об'єкт, пройти реєстрацію й підготуватися до торгів. Саме так формується реальна конкуренція на аукціоні, - зазначив голова Біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський.

*Українська енергетична біржа - один із лідерів системи Prozorro.Продажі. За січень–жовтень 2026 року учасники, які подавалися через Українську енергетичну біржу, виграли 472 аукціони на загальну суму 628,9 млн грн.