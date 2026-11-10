Конгрес UIBC та September Fest у Києві відвідали понад 1500 учасників

Український інвестиційно-будівельний конгрес (UIBC) та міжнародний фестиваль архітектури і дизайну September Fest, які відбулися 5 листопада у столичному готелі Hyatt Regency Kyiv, зібрали понад 1500 учасників. Конгрес пройшов у форматі sold-out - усі квитки були розпродані, повідомили організатори заходу.



Основними темами конгресу стали інвестиційний клімат України, відновлення міст і громад, розвиток ринку нерухомості, фінансові інструменти для девелоперів, іпотечне кредитування та нові моделі співпраці бізнесу в умовах війни.



Генеральним партнером UIBC виступила девелоперська компанія «Креатор-Буд», власником і головою ради директорів якої є Ігор Гуда. Генеральним спонсором September Fest стала компанія A Development, власником і директором якої є Олексій Баранов.



Серед партнерів та учасників конгресу були представники «Метінвесту», BGV Development, Bosphorus Development, SAGA Development, ODA Development, Sensar Development, «Інтергал-Буд», Sigma+, Arpha Group, SPATIUM Group, Vlasne Misto, EcoBud Building Group, UDP, Credo Development, Ribas Hotels Group, Kryla Karpaty by Edem та Futura Hata.



Зокрема, у заході взяли участь засновник і CEO SAGA Development Андрій Вавриш, засновник ODA Development Сергій Одарич, засновник і CEO Sensar Development Марк Марченко, комерційний директор BGV Development Євгеній Бінявський, засновник і голова наглядової ради Bosphorus Development Мехмет В. Сачаклиоглу та інші представники будівельної й інвестиційної галузей.



Однією з центральних дискусій стала панель «Київщина: від відновлення до інвестицій», присвячена розвитку громад, реалізації інфраструктурних проєктів та залученню приватного капіталу.



У ній взяли участь міський голова Броварів Ігор Сапожко, міський голова Фастова Михайло Нетяжук, міський голова Бучі Анатолій Федорук, міський голова Білої Церкви Володимир Вовкотруб та міська голова Ірпеня Анжела Макєєва.





До обговорення також долучився колишній виконавчий директор UkraineInvest, старший радник Albright Stonebridge Group Сергій Цівкач. Модератором виступив директор Агенції регіонального розвитку Київської області Назарій Волянський.



Окрему увагу учасники конгресу приділили банківському кредитуванню будівельної галузі, доступності фінансових ресурсів і розвитку державної програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя».



У тематичній дискусії взяли участь заступник міністра економіки Віталій Петрук, заступниця голови правління «Укрфінжитла» Ярослава Авраменко, член правління SKY Bank Володимир Чорненький, комерційна директорка «Інтергал-Буд» Олена Рижова та CEO Credo Development Віталій Боруль.



Учасники обговорили чинні умови кредитування, основні бар'єри для масштабування іпотечних програм, можливості залучення банківського фінансування та впровадження нових фінансових продуктів для підтримки попиту на житло. Модератором панелі виступив адвокат, депутат Київради VII та VIII скликань Владислав Михайленко.



У програмі конгресу також виступили головний архітектор Києва, директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА Олександр Свистунов і голова правління «Укрфінжитла» Євген Мецгер.



Міжнародний фестиваль September Fest доповнив ділову програму обговоренням тенденцій архітектури, промислового дизайну, урбаністики та розвитку сучасних міських просторів.



Серед міжнародних спікерів були промислові дизайнери Костянтин Грчич із Німеччини та Рос Лавгроув із Великої Британії, польський архітектор і урбаніст Губерт Траммер, директор із дизайну Zaha Hadid Architects Христос Пассас та італійський архітектор і дизайнер П'єро Ліссоні.



Окремою подією вечірньої програми стало інтерв'ю засновника та керуючого партнера «УкрІнвестКлубу» Дмитра Карпіловського із засновником і співвласником енергетичного холдингу «Гідроенергоінвест-Акванова» / IVT Group, співзасновником Української асоціації відновлюваної енергетики Ігорем Тинним. Основною темою розмови стали інвестиції та розвиток бізнесу.



Завершився захід гала-вечерею в Hyatt Regency Kyiv за участю джазового колективу Savoia Jazz. Ведучим вечірньої програми виступив Володимир Андрієвський.



Український інвестиційно-будівельний конгрес (UIBC) - галузевий комунікаційний майданчик для представників будівельного бізнесу, девелоперських компаній, інвесторів, фінансових установ, архітекторів та органів державної влади. September Fest - міжнародний фестиваль, присвячений архітектурі, дизайну, урбаністиці та розвитку міського середовища. Організатором спільного заходу виступила медіагрупа DMNTR.



«Інтерфакс-Україна» постійний титульний медіапартнер заходу.