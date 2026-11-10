Бренд "Моршинська" увійшов до рейтингу найдорожчих торговельних марок України від Forbes Ukarine

За версією журналу Forbes Ukarine бренд "Моршинська", який належить групі компаній IDS Ukraine, посів четверте місце у рейтингу 25 найдорожчих торговельних марок країни.

Редакція оцінила ринкову вартість кожного бізнесу за показниками схожих публічних компаній світу станом на першу половину жовтня 2026 року. Різницю між нею та балансовою вартістю пов’язаних із брендом підприємств назвали "доданою вартістю", а частку бренда в ній визначили за галузевими коефіцієнтами. Це оцінка не компанії, а бренда як окремого активу.

Станом на серпень 2026 року частка ринку компанії IDS Ukraine в літрах сягнула 42,6%. Це найвищий показник компанії за останні 5 років. У негазованому сегменті частка флагманського бренда "Моршинська" перевищує 40%. А в малому та середньому форматах негазованого сегмента лідерство є абсолютним: частка бренда за 9 місяців 2026 року досягла 60,7%, що також є найкращим показником за останні 5 років.

Додана вартість бренда спирається на інвестиції в технологічну базу та розширення асортименту. На виробництві впроваджено найсучаснішу в Україні лінію сухої асептики для розливу напоїв без консервантів і термічної обробки. Це дозволило розширити продуктовий портфель лінійками "Моршинська Лимонада", "Моршинська з соком", "Моршинська з ароматом", завареним чаєм Morshynska tea та першим українським енергетиком на мінеральній воді "Воля". Також компанія випустила харчовий лід "Моршинська". Однак базовим найпопулярнішим продуктом залишається негазована вода у форматі 1,5 л. Крім того, продукцію компанії постачають до 11 країн, зокрема до США, Німеччини, Польщі, Ізраїлю та Італії. Річний обсяг – понад 11 млн пляшок.

"Висока оцінка від Forbes є результатом системної роботи з розбудови бренда й інвестицій у виробничу інфраструктуру. Протягом двох десятиліть ми не лише зберігаємо лідерство у сегменті бутильованої води, а й формуємо нові споживчі тренди у напоях. Послідовне розширення продуктового портфеля та безумовна довіра мільйонів українців забезпечують сталість бізнесу та високу капіталізацію наших нематеріальних активів, насамперед бренда “Моршинська”", – прокоментував генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за перше півріччя 2026 рік складає 534,9 млн грн. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Загальна сума благодійної допомоги компанії з 2022 року становить понад 800 млн грн.