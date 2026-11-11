Ф’ючерс на індекс РДН: як бізнес може захиститися від цінових коливань на ринку електроенергії

Український ринок електроенергії потребує сучасних інструментів управління ціновими ризиками, які допоможуть бізнесу прогнозувати витрати та планувати фінансову діяльність. Одним із таких інструментів може стати розрахунковий ф’ючерс на індекс РДН.

Про можливості ф’ючерсних контрактів, їхні переваги для учасників ринку та перспективи впровадження в Україні розповів Олексій Дубовський, Голова біржового комітету ТОВ «Українська енергетична біржа», в авторській колонці для «Економічної правди».

У своїй колонці Олексій Дубовський звертає увагу на три ключові аспекти:

Захист від цінових ризиків. Ф’ючерсні контракти допомагають зменшити вплив коливань цін на РДН і зробити фінансові результати більш прогнозованими для виробників, постачальників та споживачів електроенергії.

Ф’ючерсні контракти допомагають зменшити вплив коливань цін на РДН і зробити фінансові результати більш прогнозованими для виробників, постачальників та споживачів електроенергії. Принцип роботи ф’ючерса. Учасник і далі купує чи продає електроенергію звичним способом – на РДН чи за двосторонніми договорами, а фінансовий результат за ф'ючерсом компенсує зміну ціни на фізичному ринку.

Учасник і далі купує чи продає електроенергію звичним способом – на РДН чи за двосторонніми договорами, а фінансовий результат за ф'ючерсом компенсує зміну ціни на фізичному ринку. Європейський досвід. Ф’ючерсні інструменти активно використовуються на енергетичних ринках ЄС. Їх запровадження в Україні відкриє нові можливості для розвитку строкової торгівлі та наблизить український ринок до європейських практик.

“УЕБ у постійному діалозі з учасниками ринку та регуляторами розробляє інструмент, який має стати спільною інфраструктурою для всього ринку: від генерації до кінцевого споживача. Наша мета – не новий біржовий продукт заради продукту, а ринок, у якому ціновий ризик має свою ціну і свого власника” — зазначив Олексій Дубовський.

Як працюватиме ф’ючерс на індекс РДН, які можливості вони відкривають для бізнесу та що потрібно для їх запуску в Україні — в колонці для «Економічної правди».