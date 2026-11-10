Лише 8% компаній у світі повністю підготували дані для масштабного використання ШІ – D&B

Лише 8% компаній у світі вважають свої корпоративні дані повністю готовими до масштабного використання штучного інтелекту, хоча 65% підприємств планують збільшити витрати на відповідні технології протягом наступних 12 місяців. Про це свідчать результати міжнародного дослідження Dun & Bradstreet (D&B).

Дослідження AI Momentum охопило 10 тис. компаній із 32 країн світу. Згідно з його результатами, лише 28% опитаних підприємств повідомили про значну або суттєву віддачу від впровадження штучного інтелекту. Водночас серед організацій, корпоративні дані яких повністю готові до використання ШІ, цей показник становить 81%, тоді як серед компаній із частково підготовленими даними – лише 12%.

За оцінками D&B, одна з головних перешкод для підвищення ефективності штучного інтелекту полягає не в недостатніх можливостях самих технологій, а в якості інформації, яку вони використовують.

Для бізнесу ця проблема особливо важлива під час автоматизованої перевірки контрагентів, оцінювання кредитних ризиків, аналізу постачальників і встановлення корпоративних зв'язків між юридичними особами.

«Штучний інтелект може за секунди проаналізувати тисячі компаній, але економічна цінність такого аналізу безпосередньо залежить від достовірності вихідних даних. Якщо система неправильно визначила юридичну особу, її власників або фінансовий стан, автоматизація може лише прискорити ухвалення помилкового рішення. Саме тому для українського бізнесу важливо поєднувати нові технології з перевіреними міжнародними джерелами корпоративної інформації», – зазначив директор із розвитку та маркетингу агентства «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

Одним з інструментів організації перевірених корпоративних даних є D&B Commercial Graph, який дозволяє ідентифікувати компанії, встановлювати зв'язки між ними та використовувати структуровану інформацію для аналізу комерційних ризиків.

За словами Уракіна, особливого значення такі інструменти набувають для українських підприємств, які розширюють міжнародну діяльність, працюють із новими постачальниками або планують автоматизувати фінансовий контроль.

«Питання вже не лише в тому, чи використовує компанія штучний інтелект. Значно важливіше, чи має вона надійну інформаційну основу для його роботи. Міжнародна перевірка контрагентів стає частиною цієї основи», – додав він.

Dun & Bradstreet – міжнародна компанія у сфері бізнес-даних та аналітики, заснована у 1841 році. Її рішення використовуються для ідентифікації підприємств, оцінювання кредитних і комерційних ризиків, перевірки контрагентів та аналізу корпоративних зв'язків.

Офіційним представником D&B в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Отримати інформацію про міжнародну перевірку компаній та інші послуги можна на спеціалізованому ресурсі dnb.ua.

Першоджерело: Dun & Bradstreet, AI Momentum Survey.

Теги: ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, АНАЛІТИКА, КОНТРАГЕНТ, D&B, УРАКІН