На 30% більше, ніж за весь 2025 рік: за 9 місяців «Укрнафта» сплатила 38,5 млрд грн податків до держбюджету

За дев’ять місяців 2026 року «Укрнафта» сплатила до державного бюджету 38,5 млрд грн податків, зборів, рентних та митних платежів.

«Це на 69% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 22,7 млрд грн. Більше того, за дев’ять місяців цього року компанія вже сплатила приблизно на 30% більше, ніж за весь 2025 рік, — підкреслив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. — За цими цифрами — щоденна робота майже 20-тисячного колективу «Укрнафти»: видобуток нафти і газу, робота найбільшої в Україні мережі АЗК, імпорт і постачання пального. Дякую всьому колективу «Укрнафти» за цей результат».

Навіть в умовах постійних російських атак компанія в повному обсязі виконує свої фінансові зобов’язання перед державою та зберігає достатній рівень ліквідності.

Паралельно «Укрнафта» фінансує виробничі програми, захист і відновлення інфраструктури та формує необхідний ресурс пального напередодні зимового періоду.

Для «Укрнафти» фінансова стійкість — це можливість виконувати зобов’язання перед державою і водночас мати ресурс для стабільної роботи та розвитку компанії.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.