17 листопада о 10:00 відбудеться Форум " Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу - економічна стійкість та конкурентоспроможність", який пройде за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Учасники заходу обговорять деталі ключових податкових, митних та економічних реформ, мінімізацію "сірих" схем, інструменти залучення інвестицій, страхування ризиків та лібералізацію трудового законодавства.

Учасники Форуму зможуть надати пропозиції представникам КМУ та ВРУ, поставити питання, у кожній секції буде передбачено значну діалогову частину

Серед спікерів Форуму будуть:

Сергій Марченко, міністр фінансів ;

міністр фінансів Єгор Григоренко , заступник міністра економіки та довкілля;

, заступник міністра економіки та довкілля; Данило Гетманцев , голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики;

, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики; Олена Шуляк , голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Галина Третьякова , голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Ярослав Железняк, заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Очікується участь близько 150 представників бізнесу, КМУ, ВРУ, аналітичних центрів та участь провідних ЗМІ.

Програма заходу тут.

Для отримання посилання на онлайн-трансляцію зареєструйтесь, будь ласка, у формі реєстрації.

Організатори Форуму: Українська Рада Бізнесу.

Партнер заходу: Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Аналітичний партнер: Економічна експертна платформа.

Інформаційні партнери: FinClub, Інтерфакс, РБК-Україна, "Ціна держави", газета "День".

Реєстрація ЗМІ за посиланням.