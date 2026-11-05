У Києві відбулася 30-та церемонія «Людина року-2025», названо лауреатів усіх номінацій

У Національній опері України 31 жовтня відбулася ювілейна, 30-та церемонія вручення премії загальнонаціональної програми «Людина року-2025», під час якої відзначили представників державного управління, бізнесу, аграрного сектору, фінансової сфери, науки, культури, спорту, медицини, енергетики та Сил оборони України.

Як повідомила генеральна дирекція програми, цьогорічна церемонія була присвячена 30-річчю проєкту, який із моменту заснування відзначає професійні досягнення та суспільний внесок українців. Особливу увагу організатори приділили людям і організаціям, чия діяльність спрямована на підтримку України в умовах повномасштабної війни.

У межах ювілейної церемонії вручили нагороди в національних професійних номінаціях, спеціальні військово-патріотичні премії «Незламні», міжнародну премію, спеціальні іменні нагороди та ювілейні відзнаки «Зіркове SOLO».

Спеціальні премії «Незламні» отримали НЕК «Укренерго», Борис Мартиненко та майор ССО ЗСУ з позивним «Майк».

Національну енергетичну компанію «Укренерго» відзначено за професіоналізм, мужність і стійкість під час масштабного відновлення енергетичної інфраструктури України.

Борис Мартиненко з позивним «Фідель» отримав нагороду за створення та розвиток підрозділів безпілотних систем ЗСУ, які сприяли підвищенню бойових спроможностей Сил оборони та впровадженню нових методів ведення бойових дій.

Майора Сил спеціальних операцій ЗСУ з позивним «Майк» нагороджено за героїзм, мужність і рішучість під час проведення спеціальних операцій із захисту суверенітету та незалежності України.

Серед переможців національних професійних номінацій - керівники регіонів, підприємств, банків, аграрних компаній, представники науки, спорту та культури.

У номінації «Регіональний лідер року» переміг начальник Львівської обласної військової адміністрації, голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Максим Козицький.

Звання «Міський голова року» серед великих міст присуджено міському голові Хмельницького Олександру Симчишину, а серед малих міст - міському голові Малина Житомирської області Олександру Ситайлу.

У номінації «Голова територіальної громади року» переможцем став голова Долинської міської територіальної громади Івано-Франківської області Іван Дирів.

У бізнесових і фінансових номінаціях премію отримали керівники провідних українських компаній.

Звання «Менеджер року» присуджено CEO групи компаній «Індустрія» Олександру Сиволапову.

«Фінансистом року» визнано голову правління АТ «Універсал Банк» Ірину Старомінську, а переможцем номінації «Лідер страхового ринку року» став голова правління ПрАТ «Європейське туристичне страхування» Мирослав Бойчин.

У номінації «Лідер агропромислової галузі року» переміг народний депутат України, засновник компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський.

Премії в номінації «Аграрій року» отримали генеральний директор ТОВ «Українська Молочна Компанія» Юрій Кунак та генеральна директорка компанії «С-Грейн Україна», власниця ТОВ «Агрофірма Малинівська» Анжеліка Сидоренко.

У сфері культури звання «Митець року» присуджено народній артистці України, лауреатці Національної премії України імені Тараса Шевченка Ользі Сумській.

«Спортсменом року» стала Людмила Лузан, чотириразова чемпіонка світу 2025 року з веслування на байдарках і каное.

У номінації «Вчений року» переміг професор, доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України Василь Костицький.

Міжнародну премію програми «Людина року-2025» в галузі дипломатії отримав Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр.

Цією нагородою організатори відзначили представника міжнародної дипломатичної спільноти, яка підтримує Україну.

Під час церемонії також вручили спеціальні іменні премії.

Генеральний директор Національного інституту травматології та ортопедії НАМН України, доктор медичних наук, професор Юрій Поляченко став лауреатом спеціальної премії імені Геннадія Книшова «За вірність гуманістичним ідеям та примноження загальнолюдських цінностей».

Генеральний директор і художній керівник Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народний артист України Петро Чуприна отримав спеціальну премію імені Михайла Вороніна «За високий стиль життя».

Серед володарів спеціальних премій програми - виноробна компанія «Шато Чизай», Sense Bank, представники благодійництва та медичної галузі.

Засновника та президента виноробної компанії «Шато Чизай» Хуго (Геннадія) Гутмана нагороджено за внесок у розвиток виноробства в Україні, відродження традицій та культури виробництва вина на Закарпатті.

Sense Bank отримав спеціальну премію за внесок у розвиток сучасних інноваційних технологій у банківсько-фінансовій системі України.

Меценатів Василя та Сергія Чуфусів відзначено за створення храмового комплексу у Відпустовому центрі блаженного священномученика Симеона Лукача в селі Старуня Івано-Франківської області.

Доктор медичних наук, професор, хірург-онколог Олексій Дронов став лауреатом спеціальної премії за внесок у розвиток української медицини, медичної науки та охорони здоров'я.

Окремою частиною ювілейної церемонії стало вручення спеціальних нагород «Зіркове SOLO» представникам української культури.

Лауреатами цієї відзнаки стали Герой України, народний артист України Юрій Рибчинський, народний артист України, композитор і ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра Олександр Злотник, народний артист України Володимир Горянський, народні артистки України Катерина Бужинська та Наталія Бучинська, а також композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара.

За інформацією генеральної дирекції, ювілейна церемонія поєднала вручення професійних нагород із концертною програмою за участю відомих українських виконавців.

Організатори наголосили, що проведення 30-ї церемонії в умовах повномасштабної війни стало підтвердженням головної ідеї програми - визнання людей, які своєю працею, професіоналізмом, мужністю та громадянською позицією сприяють розвитку й захисту України.

Телевізійна версія 30-ї ювілейної церемонії «Людина року-2025» вийде 21 та 22 листопада 2026 року о 22:00 на телеканалі «Київ». Трансляцію заплановано у двох частинах.

Загальнонаціональна програма «Людина року» започаткована в Україні у 1990-х роках. Протягом трьох десятиліть її нагороди присуджуються представникам різних сфер діяльності за професійні досягнення, управлінські результати, суспільну діяльність та внесок у розвиток країни. Програма охоплює національні професійні номінації, міжнародні та спеціальні премії.

Інформаційним партнером загальнонаціональної програми «Людина року» є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».