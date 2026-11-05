Для європейських покупців важливо, що вони отримують доступ до українського газу через прозорий механізм - Олексій Дубовський

У жовтні приватні газовидобувні компанії реалізували на спеціалізованих експортних торгах «Української енергетичної біржі» (УЕБ) 54,5 млн куб. м природного газу. Загальна вартість укладених угод сягнула €45,59 млн (без ПДВ).

​За даними розрахунків ExPro, газ реалізували 29 видобувних компаній. Середньозважена ціна експортних угод становила €78,63/MWh (без ПДВ), тоді як діапазон цін у окремих угодах коливався від €69 до €90,01/MWh.

​Лідери продажів:

​ Група «ЕСКО-Північ» — 16,1 млн куб. м на суму €13,83 млн (29,5% від загального обсягу).

— 16,1 млн куб. м на суму €13,83 млн (29,5% від загального обсягу). ​Група ДТЕК — 12,75 млн куб. м на суму €9,36 млн (продаж відбувся під час перших експортних торгів 15 жовтня за цінами €69–69,03/MWh).

​Разом ці дві групи забезпечили майже 53% усього реалізованого газу. До першої п'ятірки продавців також увійшли «Західнадрасервіс», «Надра-Геоінвест» та «Укрнафтобуріння». Сукупно на п'ять найбільших груп припало 88,6% експортного обсягу.

​Порівняння цін:

Середньозважена експортна ціна (€78,63/MWh) виявилася на 14,1% нижчою за показник європейського хабу TTF Front Month (€91,50/MWh). Проте вона у 2,1 раза перевищила внутрішні котирування в Україні на листопадовий ресурс (близько €37,47/MWh).

​«Щойно стало відомо про ухвалення постанови, команда Біржі оперативно взялася за її виконання: розробила регламент торгів, налаштувала електронну торгову систему, процедури допуску учасників, зокрема нерезидентів, та обмін інформацією з державними органами. Тож коли 12 жовтня ми отримали від Міністерства енергетики перелік продавців із лімітами, то змогли відкрити торги того ж дня. Це результат професійної роботи нашої команди та злагодженої взаємодії з Міністерством енергетики, Оператором ГТС та Українським кліринговим домом.

Біржовий формат дає саме те, що потрібно для такого чутливого ринку. Ціна формується на конкурентних засадах: газ отримує той, хто запропонував найвищу ціну, і діапазон цін за підсумками місяця це наочно показує. Умови однакові для всіх допущених учасників, а кожна угода простежувана для держави. Біржа щодня інформує Міністерство енергетики про результати сесій, тож дотримання встановлених лімітів постійно під контролем.

Для європейських покупців важливо, що вони отримують доступ до українського газу через прозорий механізм зі зрозумілими правилами та англомовною документацією. Ми продовжуємо проводити сесії в листопаді й відкриті до діалогу з учасниками щодо вдосконалення практичних аспектів торгів», - зазначив Голова Біржового комітету ТОВ «Українська енергетична біржа» Олексій Дубовський.