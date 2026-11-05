Зламали Telegram: що робити, щоб повернути доступ до акаунту?

Не можете увійти у свій акаунт у Telegram або помітили в ньому підозрілу активність? Можливо, ним заволоділи шахраї!

Як зловмисники можуть заволодіти обліковим записом? Вони маскуються під офіційні чат-боти або служби підтримки та поширюють фішингові посилання, за допомогою яких намагаються отримати дані для входу в месенджер.

Заволодівши обліковим записом, шахраї можуть діяти від вашого імені: надсилати фішингові посилання та шкідливі файли, просити знайомих позичити гроші, а також отримати доступ до інформації, що міститься в листуванні.

Як діяти, якщо ваш акаунт у Telegram зламали?

Зверніться до служби підтримки Telegram . Опишіть проблему, зазначте посилання на акаунт і пов’язаний із ним номер телефону. За потреби додайте скриншоти. Бажано надсилати звернення з пристрою, на якому ви користувалися Telegram.

Попередьте знайомих про злам через інші канали зв’язку. Попросіть не переходити за посиланнями, не відкривати файлів та не переказувати коштів за реквізитами, надісланими від вашого імені.

Подбайте про конфіденційну інформацію. Якщо в листуванні були паролі, фінансові дані, фото документів чи інша чутлива інформація, попросіть співрозмовників видалити відповідні повідомлення для обох сторін.

Змініть паролі. Якщо в Telegram зберігалися паролі до інших акаунтів або онлайн-банкінгу, вважайте їх скомпрометованими. Змініть їх та налаштуйте двофакторну автентифікацію.

Спробуйте знову увійти у свій акаунт. Якщо після входу система одразу завершує сеанс, повторіть спробу пізніше, бажано в нічний час. Якщо вдалося увійти, оберіть отримання коду авторизації через SMS або електронну пошту, а не в повідомленні Telegram.

Якщо відновити доступ до акаунту так і не вдалося, його можна видалити. У такому разі дані облікового запису та чати буде видалено, а зловмисники більше не матимуть доступу до вашого профілю.

А якщо помітили підозрілу активність, але доступ до акаунту ще маєте?

Перейдіть у розділ «Профіль», оберіть опцію «Пристрої» та завершіть невідомі сеанси. Після цього увімкніть двофакторну автентифікацію та перевірте електронну пошту, зазначену для відновлення пароля.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, то повідомте кіберполіцію через форму на сайті .

Більше про поширені шахрайські схеми та способи захисту можна дізнатися на платформі StopFraud: https://stopfraud.gov.ua/.