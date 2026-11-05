SBC Summit Ukraine вперше пройшов за межами Києва і зібрав у Львові 673 учасники

Понад 50 спікерів на двох сценах говорили про економіку трансляцій, футбол, падел, масовий спорт і повернення ветеранів до активного життя

28 жовтня у львівському Barvy Event Hall відбулася VI Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 Lviv. Вперше в історії саміту організатори провели його за межами Києва, і Львів відповів повною залою.

На двох сценах виступили понад 50 спікерів, а 673 учасники цілий день обговорювали гроші, аудиторію та інфраструктуру українського спорту. Співорганізаторами заходу виступили Агенція масового спорту України та Офіс спорту Львівської міської ради.

Генеральним спонсором саміту виступив BETKING, будівельним партнером РІЕЛ, а преміум-спонсором – GGBET.. Серед партнерів також були Jack Daniel’s Gentleman Jack, Kappa, Play Vision, преміальний спортивний клуб Львова UNI FORCE та пиво PRAVDA, яке зварило для учасників спеціальну партію Blanche. Соціальний напрям представили ГеройCar, 15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг» НГУ та Інститут ветеранів КНУБА.

Серед гостей були представники клубів, ліг і федерацій, керівники компаній, маркетологи, медійники та спортсмени. Учасників привітали начальник Львівської ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Головну сцену відкрила розмова Матвія Бідного з ведучим ICTV Андрієм Ковальським про спорт у час трансформацій. Вони говорили про те, як залучити дітей до регулярних тренувань і як розподілити відповідальність між державою, громадами, федераціями та бізнесом.

Регіональний вимір саміту найповніше розкрила панель «Спорт як інвестиція в майбутнє Львівщини». Директор Офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін і директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хім'як говорили про спорт як інструмент розвитку області, якому потрібні сучасна інфраструктура, системна робота спортивних організацій і повноцінна взаємодія з бізнесом. До дискусії долучилися голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський та президент Федерації регбі Львівщини Петро Адамик, модерував Микола Матросов.

Комерційне ядро програми сформувала панель «Хто платить за спорт». Президент УПЛ Євген Дикий разом із представниками MEGOGO, Київстар ТБ, Tribuna.com і 1+1 media розібрали економіку трансляцій, реклами та спонсорства, від прав на показ до моделей співпраці з брендами.

CEO GGBET Сергій Міщенко та коментатор Віталій Волочай подивилися на чемпіонат світу 2026 року очима букмекера.

Генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко назвав вболівальника головним активом футбольної індустрії. Директор Агенції масового спорту Андрій Ребрина говорив про бар'єри, які заважають людям зробити перший крок до спорту.

Роль бізнесу у стійкості країни обговорили підприємці на панелі, яку модерував CEO Sport Business Media Agency Олексій Брага.

Окремий фокус отримав падел. Президент Української падел федерації та віцепрезидент НОК Олексій Дніпров відповідав на запитання про те, як нова дисципліна формує власний ринок в Україні. Федерація привезла на саміт мініатюрний корт, біля якого Zalizko Courts пояснювали інвестиційну логіку падел-інфраструктури.

Одна з найважливіших розмов дня стосувалася ветеранів. У панелі «Людський потенціал без бар'єрів» взяли участь дворазовий паралімпійський чемпіон Віктор Дідух, президент парахокейного клубу «Незламні» Роман Гапачило, а також представники Інституту «Архітектура стійкості», клубу «Ветеранський дух Львова» та БФ Shakhtar Social.

Вони обговорили реабілітацію і повернення до активного життя через спорт. Тема мала цілком предметний львівський вимір. Напередодні, 27 жовтня, місто відкрило ковзанку «Гаківка», облаштовану для людей з інвалідністю, де тренуватимуться і следж-хокеїсти «Незламних». Новий об'єкт презентував на своєму стенді Офіс спорту Львівської міської ради.

Програму головної сцени завершила дискусія про спортивний код Львова. У ній взяли участь олімпійський медаліст Станіслав Горуна, гендиректор «Карпат» Андрій Русол та володар Кубка УЄФА Артем Федецький.

Паралельно на Best Practice Stage говорили про медіапартнерства, креатив і цифрову трансформацію українського футболу.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер VI Всеукраїнської конференції.