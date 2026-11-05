Листопад та грудень можуть стати періодом динамічних переговорів щодо врегулювання війни в Україні на тлі підсумків виборів у США — експерти

Найближчі місяці можуть принести активізацію дипломатичних форматів та пошук нових конфігурацій для врегулювання російсько-української війни, зокрема обговорення секторальних перемир'їв і гарантій безпеки, заявили політичні експерти під час пресконференції у Києві у четвер.

Як зазначив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, важливими індикаторами готовності сторін до контактів стануть майбутній саміт АТЕС наприкінці листопада та саміт G20 у грудні в Маямі. За його словами, хоча наразі складно прогнозувати результати, зустріч у Маямі може стати одним із майданчиків для спроб дипломатичного врегулювання, тоді як Путін продовжує імітувати переговорний процес.

Керівник «Центру політичної розвідки», політтехнолог Олег Постернак під час обговорення результатів американських виборів звернув увагу на послаблення впливу особистого бренду Дональда Трампа на парламентську кампанію республіканців. За його оцінкою, електоральна коаліція руху MAGA зазнала змін — знизилася підтримка серед латиноамериканців, молоді, чоловіків та незалежних виборців, тоді як головним фокусом виборців стали внутрішні економічні проблеми (доступність житла, ціни на паливо, зарплати), на чому демократи побудували успішну кампанію. Водночас експерт наголосив, що рух MAGA зберігає статус вагомої сили всередині Республіканської партії.

Доктор політичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, експерт аналітичного центру «Об’єднана Україна» Ігор Петренко охарактеризував успіх демократів як «блакитне цунамі», однак застеріг від автоматичних очікувань щодо збільшення допомоги Україні. За його словами, українське питання не було у фокусі самої кампанії, і новий Конгрес отримав від виборців передусім мандат на контроль над президентом Трампом.

Експерт виокремив три ключові інструменти впливу Конгресу на політику Білого дому:

контроль над бюджетними рішеннями та фінансуванням;

санкційна політика із законодавчим закріпленням обмежень проти РФ для запобігання одностороннім поступкам;

наглядові та розслідувальні повноваження профільних комітетів щодо контактів із російською стороною.

Водночас Ігор Петренко зазначив, що серед республіканців у новому Конгресі поменшало політикам із безпосереднім доступом до Трампа, які раніше могли переконувати його змінити підхід до українського питання. У цій ситуації, на думку експерта, Україна має зосередитися на роботі з американським Конгресом задля збереження надійної двопартійної підтримки як основоположної бази майбутніх безпекових гарантій.