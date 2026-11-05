Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" отримав міжнародний сертифікат ISO 45001 з безпеки праці

ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”", який входить до групи компаній IDS Ukraine, успішно пройшов сертифікаційний аудит системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018. Перевірка всіх виробничих та управлінських процесів підприємства завершилася без жодного зауваження з боку міжнародних аудиторів. Такий результат свідчить про найвищий рівень культури безпеки на заводі.

ISO 45001 – це провідний світовий стандарт у сфері охорони праці. Він визначає суворі вимоги до того, як підприємство виявляє й оцінює професійні ризики, запобігає виробничому травматизму і створює безпечні та здорові умови для кожного працівника. Відповідність цьому стандарту означає, що безпека є не окремою функцією, а невіддільною складовою всіх операційних процесів компанії.

Сертифікаційний аудит відбувся з участю міжнародного ланцюжка сертифікаційних інституцій через офіційне представництво в Україні – ТОВ "ТГС Україна". До процедури були залучені орган сертифікації QMS MALTA Ltd (Мальта), його італійська структура QMS ITALIA S.R.L. і кінцевий сертифікаційний орган QMSCERT (Греція), акредитований Національною системою акредитації Греції (ESYD).

ESYD є членом Європейської асоціації з акредитації (EA) та підписантом багатосторонніх угод про взаємне визнання з Міжнародним форумом з акредитації (IAF) та Міжнародною організацією зі співпраці у сфері акредитації лабораторій (ILAC). Завдяки принципу "Акредитований один раз — визнаний всюди" й угоді IAF MLA сертифікати, видані органом з акредитацією ESYD (зокрема, QMSCERT), автоматично та беззастережно визнаються у понад 100 країнах світу, включаючи весь Європейський Союз, США, Канаду, Велику Британію, Японію тощо.

Для колективу підприємства цей сертифікат має передусім людський вимір. На Моршинському заводі "Оскар" працює понад 700 осіб, і міжнародний аудит засвідчив, що умови праці кожного з них відповідають найвищим світовим вимогам безпеки. Для партнерів і споживачів це додаткова гарантія відповідальності та надійності виробника, якому довіряють мільйони українців.

"Для нашого підприємства безпека людей і культура праці завжди були на першому місці. Отримання сертифіката ISO 45001 від визнаного європейського органу – це вагомий доказ нашої надійності для українських і міжнародних партнерів. Бездоганний результат аудиту став можливим завдяки злагодженій роботі всього колективу. Беззаперечна підтримка вищого керівництва, лідерство служби охорони праці та професійна координація керівників усіх підрозділів створили потужну синергію", – наголосив генеральний директор МЗМВ "Оскар" Юрій Баган.

Міжнародний статус сертифіката та його визнання на європейському рівні відкривають перед заводом "Оскар" нові можливості для експорту продукції. Він також зміцнює репутацію IDS Ukraine як соціально відповідального бізнесу, який перетворює внутрішню культуру безпеки на реальну економічну та стратегічну перевагу на світовому ринку.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Загальна сума благодійної допомоги компанії з 2022 року становить понад 800 млн грн.