У Бухаресті обговорили залучення інвестицій до відбудови України та розвиток транспортних коридорів

Розвиток транспортної та енергетичної інфраструктури, залучення міжнародного фінансування, розширення економічного співробітництва України, Румунії та Молдови, а також участь румунського бізнесу у відбудові України стали основними темами міжнародного форуму Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment, який відбувся 22-23 жовтня 2026 року в Бухаресті.

Як повідомляється на офіційному сайті заходу, форум проходив у виставковому комплексі ROMEXPO та об'єднав представників органів влади, міжнародних фінансових установ, інвестиційних компаній, бізнесу й експертного середовища.

Організатором виступив румунський аналітичний центр New Strategy Center у партнерстві з Торгово-промисловою палатою Румунії. Академічним партнером став Бухарестський університет агрономічних наук і ветеринарної медицини (USAMV).

Протягом двох днів відбулася 31 тематична панельна дискусія, зокрема щодо інфраструктури, фінансування відбудови, енергетичної безпеки, оборонної промисловості, розвитку українських регіонів та транскордонного співробітництва.

Одним із центральних питань стала роль Румунії як регіонального логістичного та інвестиційного центру для відновлення української економіки.

Під час дискусії щодо розвитку транспортного коридору Румунія-Україна-Молдова учасники наголосили на необхідності модернізації прикордонної інфраструктури, збільшення пропускної спроможності дунайських портів, будівництва нових транспортних переходів та спрощення митних процедур.

У дискусії взяли участь віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля, заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач, виконавча директорка UkraineInvest Марина Хлистун та представники румунського бізнесу.

За інформацією організаторів, Деркач звернув увагу на наслідки російських атак на українську транспортну та залізничну інфраструктуру, наголосивши на необхідності розширення транскордонного співробітництва, розвитку спільних пунктів пропуску та збільшення потужностей дунайських портів.

Окрему увагу приділили перспективам створення нових транспортних маршрутів між Балтійським і Чорним морями, а також розвитку інфраструктури, яка з'єднає українські регіони з портом Констанца та європейськими ринками.

У межах дискусії щодо використання Дунаю як стратегічного транспортного коридору розглядалися можливості будівництва мосту Орлівка-Ісакча, поглиблення судноплавних шляхів, модернізації залізничних сполучень та залучення приватних інвестицій до транспортної інфраструктури.

Значну частину форуму присвятили фінансуванню відновлення України та можливостям участі румунських компаній у майбутніх інвестиційних проєктах.

Під час дискусії за участю міністра фінансів Румунії Александру Назаре та президента Торгово-промислової палати України Геннадія Чижикова обговорювалися механізми підтримки бізнесу, усунення законодавчих і митних бар'єрів, розвиток промислової кооперації та використання фінансових інструментів Європейського Союзу.

Назаре наголосив на необхідності державної підтримки румунських компаній, готових виходити на міжнародні ринки, а також на важливості завчасного залучення бізнесу до механізмів фінансування відбудови.

Своєю чергою Чижиков звернув увагу на стійкість українського бізнесу в умовах війни, розвиток вітчизняних технологій, збереження аграрного експорту та необхідність поглиблення логістичної інтеграції з Румунією.

Окрема панель була присвячена практичним механізмам участі румунських підприємств у відновленні України. Представники фінансових установ, державних агентств та бізнес-асоціацій обговорили використання інвестиційних гарантій, експортного кредитування, страхування ризиків та створення спільних проєктів.

Президент румунського Управління фінансового нагляду Александру Петреску зазначив, що відновлення України протягом наступного десятиліття потребуватиме приблизно EUR590 млрд, що зумовлює необхідність мобілізації державного та приватного капіталу.

Представники румунських фінансових інституцій також розглянули можливості фінансування інфраструктурних, енергетичних, житлових і промислових проєктів, зокрема із залученням європейських програм підтримки.

Важливим напрямом форуму стала презентація інвестиційного потенціалу українських регіонів. Зокрема, учасники обговорили можливості реалізації проєктів у Київській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Під час презентації Київської області було визначено чотири пріоритетні напрями залучення інвестицій: енергетика, логістика, промислове виробництво та технологічні інновації. Представники регіону також представили перспективні енергетичні проєкти загальною потужністю близько 1 ГВт.

Окремі дискусії стосувалися підготовки енергетичної системи України до зимового періоду, захисту критичної інфраструктури, розвитку децентралізованої генерації та залучення міжнародних компаній до модернізації енергетики.

Учасники наголосили, що відновлення української економіки потребує одночасного розвитку транспортної інфраструктури, забезпечення енергетичної стійкості та створення механізмів захисту інвестицій в умовах воєнних ризиків.

Форум у Бухаресті продовжив серію міжнародних заходів New Strategy Center, присвячених ролі Румунії у відновленні України, які також проводилися у 2023 та 2025 роках.

Румунія є одним із найбільших торговельних партнерів України та важливим напрямом українського експорту до Європейського Союзу.

За даними дослідження інформаційно-аналітичного центру Experts Club, оприлюдненого 9 жовтня 2026 року на основі статистики Державної митної служби України, товарообіг між Україною та Румунією у січні-серпні 2026 року становив близько $2,05 млрд.

Український експорт товарів до Румунії за вісім місяців досяг $878 млн, тоді як імпорт румунських товарів становив приблизно $1,17 млрд. Таким чином, негативне сальдо двосторонньої торгівлі для України становило близько $294 млн.

За обсягом товарообігу Румунія посіла 11-те місце серед торговельних партнерів України.

Розвиток транспортного сполучення, портової інфраструктури та спільних інвестиційних проєктів створює можливості для розширення двосторонньої торгівлі й залучення румунського капіталу до відновлення української економіки.

New Strategy Center є незалежним румунським аналітичним центром, який спеціалізується на питаннях безпеки, оборони, зовнішньої політики, енергетики та регіонального співробітництва.

Агентство Інтерфакс-Україна виступило інформаційним партнером міжнародного форуму Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment.

Джерела: офіційний сайт форуму Rebuilding Ukraine, підсумкові матеріали New Strategy Center, аналітичне дослідження Experts Club від 9 жовтня 2026 року.