Публічна заява авторок ініціативи "ПИРІГ НЕЗАЛЕЖНОСТІ"

Українські традиції не можна вкрасти. Але можна спробувати привласнити їхню історію.

Ми, п’ять співзасновниць соціальної ініціативи "Пиріг Незалежності", вважаємо за необхідне публічно відреагувати на появу в Росії проєкту "Пирог на четвертое", який відтворює концепцію нашої ініціативи: об’єднання людей навколо випікання пирога до національного свята, створення спільної гастрономічної традиції та заклик готувати, ділитися й поширювати її.

"Пиріг Незалежності" започаткований в Україні у 2024 році. Його ідея від самого початку полягала у створенні нової української гастрономічної традиції до головного державного свята — Дня Незалежності України. Це не просто кулінарна ініціатива. Це проєкт про українську ідентичність, родинну пам’ять, культурну спадщину та спільну дію, яка об’єднує людей в Україні й за її межами.

Сьогодні ми бачимо, як ця ідея відтворюється в Росії та отримує інше національне маркування.

Для нас це не випадковість і не просто запозичення вдалої комунікаційної концепції. Це продовження значно ширшої політики привласнення української історії, культури, символів і традицій.

Від привласнення спадщини Київської Русі до спроб переписати українське культурне авторство сьогодні — це одна й та сама логіка. Історичне та культурне мародерство не свідчить про велич, воно лише демонструє власну культурну неспроможність і комплекс меншовартості.

Ми хочемо наголосити на кількох принципових речах:

* Українська культура і традиція — не безіменний ресурс, яким може користуватися будь-хто, переписуючи її походження та авторство.

* Коли Росія привласнює українські традиції, вона продовжує боротьбу проти української ідентичності іншими засобами.

* Ми не просто печемо пиріг. Ми створюємо традицію, яка об’єднує людей навколо незалежності, родинної пам’яті та української культурної спадщини.

* Наше завдання — не заборонити комусь пекти пироги. Наше завдання — не дозволити стерти українське авторство, походження і сенси того, що створюється в Україні.

* Українська незалежність починається не лише з державного кордону. Вона починається з права народу називати свою історію, культуру і традиції своїми.

Ми не претендуємо на монополію на пироги, рецепти чи випікання. Але ми чітко заявляємо про авторство за Україною

соціальної ініціативи "Пиріг Незалежності", її концепції, назви та мети.

І ми не дозволимо Росії непомітно переписати цю історію.

Українське має залишатися українським. Його походження має бути назване, його авторство — визнане, його сенси — збережені.

Ми продовжуємо розвивати "Пиріг Незалежності". І хочемо, щоб ця традиція зростала в українських родинах, громадах, містах, селах і серед українців у всьому світі.

Бо незалежність — це також право бути собою, пам’ятати своє і передавати його наступним поколінням.

З повагою, Співзасновниці соціальної ініціативи "Пиріг Незалежності":

Олена Брайченко

Лариса Латипова

Юлія Жмакіна

Лариса Мудрак

Наталія Ємченко