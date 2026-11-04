AML.point долучається до формування майбутнього RegTech в Україні

Київ, 4 листопада 2026 року. CEO AML.point Оксана Губіна взяла участь у перших двох робочих сесіях RegTech Days by UAFIC — ініціативи Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, що реалізується спільно з Національним банком України та спрямована на формування спільного бачення розвитку регуляторних технологій в Україні.

Цикл із чотирьох робочих сесій об’єднує представників фінансових установ, постачальників RegTech-рішень і регулятора. Учасники аналізують поточний стан ринку, визначають потреби фінансового сектору, вивчають міжнародний досвід і напрацьовують пропозиції для Білої книги розвитку RegTech в Україні та відповідної дорожньої карти.

Для AML.point участь у цій ініціативі — можливість долучитися до професійного діалогу про майбутнє RegTech, обмінюватися практичним досвідом і враховувати сучасні технологічні тенденції та актуальні регуляторні вимоги під час подальшого розвитку продукту.

RegTech як напрям цифрової трансформації фінансового сектору

Розвиток регуляторних технологій набуває дедалі більшого значення для фінансового ринку. Ускладнення комплаєнс-процедур, зростання обсягів даних і необхідність ефективно виконувати регуляторні вимоги спонукають фінансові установи шукати технологічні рішення, які допомагають не лише автоматизувати окремі операції, а й удосконалювати внутрішні процеси.

За результатами опитування Національного банку України, у якому взяли участь 208 фінансових установ і шість постачальників RegTech-рішень, 51,9% опитаних фінансових установ уже досліджують або впроваджують нові технологічні рішення, а 59,2% планують збільшити фінансування RegTech.

Ці показники підкреслюють актуальність технологічної трансформації та потребу в системному діалозі між регулятором, фінансовими установами й розробниками рішень. Важливо не лише визначити перспективні технології, а й зрозуміти, які підходи відповідають практичним потребам ринку, як інтегрувати їх у наявну ІТ-інфраструктуру та як забезпечити ефективне застосування в регульованому середовищі.

Від аналізу ринку до спільних рішень

Перші дві сесії RegTech Days by UAFIC, у яких взяла участь Оксана Губіна, були присвячені аналізу поточного стану ринку та міжнародному досвіду.

Програма циклу передбачає чотири послідовні етапи:

22 жовтня — поточний стан ринку RegTech. Обговорення результатів досліджень, визначення потреб і викликів учасників ринку, формування розуміння поточного стану галузі — AS IS.

Обговорення результатів досліджень, визначення потреб і викликів учасників ринку, формування розуміння поточного стану галузі — AS IS. 29 жовтня — міжнародні практики та потреби ринку. Аналіз досвіду інших країн і визначення пріоритетних RegTech-кейсів, які можуть бути корисними для українського фінансового сектору.

Аналіз досвіду інших країн і визначення пріоритетних RegTech-кейсів, які можуть бути корисними для українського фінансового сектору. 12 листопада — дизайн-сесія RegTech-рішень. Спільне напрацювання пропозицій для Білої книги розвитку RegTech в Україні та відповідної дорожньої карти.

Спільне напрацювання пропозицій для Білої книги розвитку RegTech в Україні та відповідної дорожньої карти. 19 листопада — бачення майбутнього ринку. Узгодження бажаного стану галузі — TO BE — та підсумкових пропозицій щодо розвитку RegTech в Україні.

Наступні дві сесії мають продовжити роботу над практичними рекомендаціями та узгодженням бачення подальшого розвитку галузі. Очікується, що напрацьовані пропозиції стануть основою для Білої книги розвитку RegTech в Україні та відповідної дорожньої карти.

AML.point: гармонізація продукту із сучасними RegTech-підходами

AML.point — рішення для автоматизації фінансового моніторингу, яке розвивається з фокусом на інтеграцію AML-процедур у цифрову екосистему фінансової установи. Такий підхід передбачає перехід від автоматизації окремих перевірок до наскрізного управління процесами, у межах якого дані, правила, дії та рішення працюють у єдиній логіці.

Участь у RegTech Days by UAFIC дає змогу команді AML.point краще розуміти актуальні запити фінансового ринку, обмінюватися досвідом з іншими учасниками екосистеми та враховувати зміни регуляторного середовища під час розвитку продукту.

«Для нас важливо брати участь у формуванні професійного бачення майбутнього RegTech в Україні. Ми розглядаємо такі зустрічі як можливість зіставити практичний досвід розробки AML-рішень із потребами фінансових установ і напрямами розвитку регуляторного середовища. Це допомагає визначати пріоритети подальшого вдосконалення AML.point — з урахуванням сучасних технологічних підходів і актуальних вимог НБУ», — зазначила CEO AML.point Оксана Губіна.

AML.point планує й надалі активно долучатися до робочих сесій RegTech Days by UAFIC, підтримуючи професійний діалог і використовуючи його результати для гармонізації продукту із сучасними тенденціями RegTech та потребами фінансового сектору України.

Спільне бачення розвитку RegTech

Розвиток RegTech потребує узгоджених дій усіх учасників фінансової екосистеми. Фінансові установи формують запит на ефективні рішення, технологічні компанії пропонують інструменти для трансформації процесів, а регуляторне середовище визначає вимоги та рамки їх застосування.

RegTech Days by UAFIC створює майданчик для такого діалогу — від аналізу поточного стану ринку до спільного формування практичних рекомендацій.

Для AML.point участь у цій роботі є частиною послідовного розвитку продукту: з орієнтацією на реальні потреби фінансових установ, технологічну ефективність і відповідність актуальним регуляторним вимогам.

Довідка

AML.point — рішення для автоматизації фінансового моніторингу, спрямоване на підтримку AML-процесів фінансових установ, інтеграцію необхідних даних і підвищення ефективності виконання відповідних процедур.

RegTech Days by UAFIC — цикл із чотирьох робочих сесій Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, організований спільно з Національним банком України. Мета ініціативи — визначити потреби ринку та напрацювати пропозиції для Білої книги розвитку RegTech в Україні й відповідної дорожньої карти.