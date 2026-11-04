ПУМБ отримав дві нагороди Banker Awards 2026: за найкращий депозит і підтримку підприємців

ПУМБ став переможцем Banker Awards 2026, отримавши одразу дві відзнаки редакції Banker.ua «Найкращий депозит року» та «Найкращий банк для МСБ».

Banker Awards — одна з найавторитетніших галузевих премій фінансового ринку України, яка відзначає банки та компанії, що протягом року демонструють найкращі результати, впроваджують інновації, розвивають клієнтський сервіс та формують нові стандарти на ринку. Відзнаки обирає редакція Banker.ua на основі аналізу фінансових результатів, публічної звітності, ринкової репутації, клієнтського досвіду, комунікаційної відкритості та інноваційних досягнень учасників ринку.

Нагороду «Найкращий депозит року» отримав депозитний продукт ПУМБ «Дохідний ПЛЮС». Редакція відзначила пропозицію за поєднання конкурентної дохідності, доступності для широкого кола клієнтів та прозорих умов розміщення коштів. Продукт дозволив клієнтам розміщувати нові заощадження на вигідних умовах із мінімальним порогом входу та одними з найпривабливіших ставок серед великих банків України.

Відзнака «Найкращий банк для МСБ» стала визнанням системної роботи ПУМБ із підприємцями та компаніями. Банк послідовно розвиває фінансування малого та середнього бізнесу, цифрові сервіси для підприємців, рішення для приймання платежів, кредитні програми та інструменти для щоденного управління фінансами бізнесу. Сьогодні ПУМБ входить до числа ключових банків-партнерів українського підприємництва та активно підтримує розвиток МСБ навіть в умовах воєнної економіки.

У 2026 році Banker Awards 2026 охопила 28 відзнак у різних категоріях фінансового сектору, а серед критеріїв оцінювання були фінансові результати, відкритість, якість обслуговування клієнтів, ринкова репутація та впровадження інновацій. Саме тому нагороди премії є не лише професійним визнанням, а й підтвердженням довіри клієнтів та ефективності обраної бізнес-стратегії.

Дві нагороди Banker Awards 2026 стали черговим підтвердженням сильних позицій ПУМБ як у роботі з підприємцями та бізнесом, так і в розвитку сучасних фінансових продуктів для приватних клієнтів.