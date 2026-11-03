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Бійців добровольчого підрозділу ППО на Київщині нагородили за знищення ворожих дронів

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Командир 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Вадим Боднар відвідав одне з добровольчих формувань територіальної громади Київської області, яке виконує бойові завдання в системі протиповітряної оборони України.

Як повідомила пресслужба бригади, підрозділ було створено за ініціативою командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Плахути. Підрозділ, оснащений за підтримки благодійників, бере участь у протидії ворожим безпілотникам, зокрема реактивним дронам.

Під час візиту Боднар нагородив військовослужбовців та добровольців відзнаками 114-ї окремої бригади ТрО і грамотами Регіонального управління Сил ТрО «Північ» за мужність, професіоналізм і результативне виконання бойових завдань.

У бригаді зазначили, що до складу підрозділу входять добровольці різного віку та професій, яких об’єднує участь у захисті повітряного простору України. Сили територіальної оборони забезпечують підрозділу необхідну підтримку.

«Кожен знищений ворожий дрон - це врятовані життя, збережені оселі та безпека громадян», - наголосили в бригаді.

#тро #ппо #київщина
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