Чергова російська атака на цивільний об'єкт: російський дрон вдарив по АЗК UKRNAFTA на Рівненщині

росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність мирного населення.

Зранку 3 листопада 2026 року під час повітряної тривоги ворожий дрон вдарив по автозаправному комплексу UKRNAFTA у Рівненській області.

На жаль, внаслідок російської атаки постраждав наш співробітник. Зараз він знаходиться у лікарні, де отримує усю необхідну допомогу.

Пошкоджено обладнання та будівля АЗК. Також уламки влучили в службовий автомобіль компанії.

«Це чергова цинічна атака по цивільному об’єкту, який забезпечує людей пальним, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - UKRNAFTA відбудує все і продовжить працювати».

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.