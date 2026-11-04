Родина однодумців UTG – 25 років успішної роботи на українському ринку нерухомості

У листопаді поточного року виповнюється 25 років від заснування компанії UTG. За цей час ринок нерухомості України пережив кілька економічних криз, пандемію, початок повномасштабної війни та кардинальну трансформацію структури попиту консалтингових послуг. Незважаючи на численні виклики, компанія не лише зберегла свої позиції на ринку консалтингу нерухомості, а й продовжила розвиток, освоюючи нові сегменти та напрямки діяльності. За словами засновника та президента UTG Вадима Непоседова, головними досягненнями компанії є довіра її партнерів та команда фахівців, яка протягом багатьох років створювала та супроводжувала у роботі найкращі об'єкти на ринку нерухомості України.

Командна робота

"25 річниця компанії – це нагода подякувати колегам, працівникам і однодумцям, з якими ми пройшли цей довгий шлях професійного розвитку. Саме завдяки їхнім знанням, досвіду та відданості нам вдалося не лише підтримувати компанію в найскладніші періоди, а й розвивати нові напрямки діяльності", - зазначає Вадим Непоседов.

Особливу роль в керівництві UTG вже понад 15 років відіграє її директор - Євгенія Локтіонова. За його словами, "завдяки її досвіду та здатності приймати ефективні рішення компанія змогла впевнено пройти кризові періоди та зберегти стійкі позиції на ринку". Внаслідок її керівництва UTG навіть зараз успішно виконує роботи з ексклюзивного набору орендарів у 11 торгових центрах України.

Також ключовою конкурентною перевагою UTG є досвідчена команда, що дозволяє в даний час залишатися єдиною компанією, що активно працює на ринку консалтингових послуг України. Зокрема, важливу роль у реалізації складних проектів відіграє "Департамент стратегічного консалтингу", та його незмінний керівник Костянтин Олійник. Його багаторічний досвід дає впевненість прогнозувати майбутнє, ефективно виконувати найскладніші завдання, щодо дослідження ринку та створювати рішення для максимальної комерціалізації проектів.

Загалом, як підкреслює Вадим Непоседов, "команда UTG разом з партнерами, девелоперами та рітейлерами є великою родиною однодумців, які разом вже 25 років роблять новітні проекти та розбудовують країну".

Досягнення та нові точки зростання

За 25 років діяльності компанією створено 1700 концепцій комерційних та житлових проектів нерухомості сукупною площею 43 млн м2, відкрито 145 торгових центрів та здано в оренду понад 6 млн м2 площ. Накопичені знання, великі масиви проведених досліджень, сучасні архітектурні рішення допомагають реалізовувати проекти з високими показниками ефективності, тривалою конкурентною стійкістю, передбачати тренди майбутнього та впевнено випереджати інших професіоналів на ринку. Клієнти довірили компанії розробку концепцій у складних умовах 2004, 2008, 2014, 2020, 2022 років та досягли лідируючих позицій у своїх регіонах. Серед робот такі ТРЦ як: "Respublika Park", "Ocean Plaza", "Lavina Mall", "Global.UA Житомир", "Мегамолл Вінниця", "MOST City", "Appolo", "Donetsk City", "101 TOWER" та багато інших.

І у найважчі роки для нашої країни, замовники послуг UTG продовжують довіряти розробку концепцій нових об’єктів нерухомості, що дозволяє виконувати близько 30 робіт на рік.

За словами Вадима Непоседова, одним із помітних трендів останніх років стало збільшення попиту на розробку концепцій об’єктів рекреаційної та оздоровчої нерухомості. Йдеться про готельні, курортні та бальнеологічні комплекси в таких містах, як: Трускавець, Хмельник, Мукачево, Ужгород. Незалежно від типу нерухомості, успішний девелопмент завжди ґрунтується на єдиних принципах аналізу ринку, виявлення попиту, проектування концепції та розрахунку майбутньої комерційної ефективності об’єкта. "Підходи до розробки концепції залишаються універсальними. Незалежно від того, йдеться про торговий центр, житловий комплекс, логістичний об’єкт чи курортну нерухомість. Ключовим фактором залишається розуміння потреб інвесторів, девелоперів та користувачів", - пояснює засновник і президент UTG.

Останніми роками помітно зросла кількість проектів у нетрадиційних для великих інвестицій містах. Попит на професійний консалтинг виникає не лише в обласних центрах, а й у порівняно невеликих населених пунктах, де раніше реалізація масштабних девелоперських проектів була винятком, ніж правилом.

На окрему увагу заслуговує сегмент логістичної нерухомості, який за останні роки перетворився на один з найбільш складних і життєво важливих напрямків ринку. Військові дії та руйнація значної кількості складських комплексів у східних та центральних регіонах країни призвели до перерозподілу логістичної інфраструктури та зміни географії попиту. У зв’язку з чим інвестори та торгові оператори все частіше розглядають можливість розміщення нових об’єктів у західних регіонах України, ближче до європейських транспортних коридорів та міжнародних кордонів.

"Після руйнування великої кількості складських об’єктів сформувався новий попит на сучасні логістичні комплекси. Бізнес шукає більш безпечніші та дрібні приміщення, здатні забезпечити стійкість ланцюжків поставок та подальший розвиток компаній", - зазначив Непоседов. Тому компанія UTG, як лідер на ринку нерухомості України, розпочала реалізацію проектів, пов’язаних із розробкою концепцій логістичних комплексів, залученням операторів та супроводом інвестиційних процесів у даному сегменті ринку.

З вірою в майбутнє

Незважаючи на складні економічні умови, кадровий дефіцит, міграційні процеси та вплив війни на ділову активність, український бізнес продовжує інвестувати у розвиток нових проектів. "Саме девелопери, інвестори та підприємці сьогодні є рушійною силою відновлення економіки країни. Сотні українських девелоперів продовжують вірити у майбутнє України та реалізовувати нові проекти навіть в умовах високої невизначеності. Тому ми залишаємося в епіцентрі найбільшої творчої частини бізнесу країни і разом формуємо її майбутнє", - наголошує Вадим Непоседов.

Внаслідок чого роль консалтингових компаній полягає не лише у проведенні досліджень та розробці концепцій, а й у партнерській підтримці інвесторів на всіх етапах реалізації проектів. Як прогнозують аналітики UTG, найближчими роками зберігатиметься високий попит на професійні консалтингові послуги в сегменті торгівельної, офісної, комерційної, житлової, логістичної та курортної нерухомості. Перспективними напрямами в девелопменті будуть: розвиток західних регіонів, залучення іноземних інвестицій, зміна логістичних маршрутів, подальший розвиток франчайзингу, розбудова містечок для ВПО та інфраструктури медично-реабілітаційних закладів.

"Ринок змінюється значно швидше, ніж будь-коли раніше. У зв’язку з цим успіх проектів визначатиметься не лише наявністю капіталу, а й якістю концепції, професійним аналізом та розумінням майбутніх тенденцій. Такі завдання сьогодні виходять на перший план подальшого розвитку бізнесу", – резюмував Вадим Непоседов.

За словами засновника та президента UTG, працюючи 25 років разом із ринком і переживши усі етапи його становлення та трансформації, компанія продовжує розвивати нові напрями діяльності, розширює експертизу та бере участь у створенні проектів, які визначатимуть розвиток української нерухомості у майбутньому.