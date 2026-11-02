Діагностика, ремонт, повторне використання: «Укрнафта» вибудовує повний цикл роботи з трубною продукцією

«Укрнафта» вибудовує повний цикл роботи з трубною продукцією — від діагностики та ремонту до повторного використання і цифрового обліку.

Труби — один із базових ресурсів у видобутку. Тому для нафтовидобувної компанії важливо не лише закуповувати нові, а й якісно обслуговувати та повертати в роботу ті, що вже використовувалися.

Для цього «Укрнафта» створює окремий хаб з діагностики та підготовки бурильних труб. Він працюватиме за стандартами API та буде оснащений обладнанням для візуального, вимірювального, ультразвукового, магнітопорошкового та електромагнітного контролю.

Паралельно триває підготовка персоналу, розвиток власних ремонтних потужностей та переведення обліку технічного стану труб у цифровий формат.

«У результаті отримуємо коротші строки обслуговування, меншу залежність від зовнішніх підрядників і кращий контроль за якістю труб протягом усього періоду їх використання, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Дякую колегам, які розвивають трубний сервіс, впроваджують нове обладнання та стандарти і щодня забезпечують його роботу».

Це ще один напрям, де розвиток власних сервісів дає компанії більше контролю над виробничим процесом і витратами.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.