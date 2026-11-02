“Дім Рональда МакДональда” закликав українців долучитися до благодійного Дня піжам 13 листопада

Благодійна організація “Дім Рональда МакДональда Україна” запрошує українців взяти участь у традиційній благодійній акції День піжам, яка відбудеться 13 листопада 2026 року на підтримку сімей із важкохворими дітьми.

У пресрелізі організація розповіла: аби долучитися до ініціативи, у цей день необхідно одягнути піжаму на роботу, навчання чи залишитися в ній удома, а також зробити благодійний внесок на будівництво Дому для родин на території національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”. Учасники також можуть поділитися світлинами в соціальних мережах із хештегом #ДеньПіжам2026.

“Коли діти хворіють у лікарнях, вони весь день проводять у піжамах, які дарують їм затишок і нагадують про дім. Саме тому раз на рік ми одягаємо піжаму не для сну, а на знак підтримки та солідарності, щоб нагадати малюкам: вони не самі, поруч є небайдужі люди, які співпереживають і бажають одужання”, - зазначаються

Як зазначають організатори, акція проводиться вже сьомий рік поспіль. Зібрані кошти спрямовуються на зведення п'ятиповерхового будинку площею 3,5 тис. кв метрів із 50 кімнатами, де родини зможуть безкоштовно проживати поруч із дітьми під час лікування. Проєкт дозволить тисячам сімей з усіх куточків України бути разом та отримувати необхідну підтримку.