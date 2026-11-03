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Cyber Café: фінансовий сектор обговорив відповідальне впровадження ШІ за стандартами ЄС

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Cyber Café: фінансовий сектор обговорив відповідальне впровадження ШІ за стандартами ЄС

28 жовтня в Києві відбулася закрита стратегічна дискусія Cyber Café «Штучний інтелект у фінансовому секторі: відповідальне впровадження у контексті вступу до ЄС». Захід організувала Асоціація українських банків за підтримки GIZ. Учасники обговорили можливості використання штучного інтелекту у фінансових установах, пов’язані з ним ризики та підготовку до вимог європейського регулювання.

У панельній дискусії «Від пілотів до стратегії: штучний інтелект у фінансовому секторі України» взяли участь: CEO Moneyveo, голова комітету АУБ з небанківського кредитування Сергій Сінченко,  CEO Міжнародної кіберакадемії  Валерій Цюпа, CEO Vision Fund Wesley Jordan та  CEO MyCredit Влад Білан. Модерував дискусію керівник Галузевого центру експертизи штучного інтелекту Асоціації українських банків Руслан Костецький. Під час зустрічі учасники поділилися практичним досвідом впровадження ШІ, обговорили підходи до його відповідального використання.

За словами Сергія Сінченка, окремі AI-інструменти можуть підвищувати продуктивність співробітників, однак без спільних правил і належного контролю такий підхід створює ризики, зокрема витоку конфіденційних даних. Тому перед впровадженням ШІ важливо оцінити сам процес і визначити, чи потрібен у ньому штучний інтелект, чи достатньо звичайної автоматизації.

«Ми спочатку перепрацьовуємо сам процес і лише потім думаємо, як підвищити показники за допомогою ШІ, — зазначив CEO Moneyveo. — Одним із практичних результатів впровадження ШІ в Moneyveo стало масштабування контролю якості клієнтських комунікацій. Раніше компанія перевіряла вручну близько 2–3% дзвінків та інших взаємодій, тоді як зараз автоматизований контроль охоплює близько 98% комунікацій. Це дає змогу не лише оцінювати якість обслуговування, а й аналізувати настрій клієнтів, роботу операторів та визначати можливості для вдосконалення сервісу».

Водночас у Moneyveo використовують гібридний підхід: ШІ допомагає опрацьовувати інформацію та виконувати завдання, але в критичних процесах остаточне рішення залишається за людиною. Для захисту даних компанія також розвиває внутрішню інфраструктуру роботи з інформацією та застосовує анонімізацію запитів, які передаються зовнішнім сервісам.

Окрему увагу Сергій Сінченко приділив регулюванню ШІ в контексті європейської інтеграції України. Він запропонував спільно з Асоціацією українських банків розробити практичні стандарти використання штучного інтелекту на основі реальних кейсів фінансового сектору. Такі рекомендації мають допомогти компаніям оцінювати ризики, забезпечувати безпеку та відповідність вимогам ЄС, водночас не створюючи надмірних обмежень для розвитку інновацій.

#moneyveo #сергій_сінченко #асоціація_українських_банків #giz
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