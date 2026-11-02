Intergal City отримав п’ятизіркову відзнаку European Property Awards 2026–2027

Багатофункціональний комплекс преміум класу Intergal City від девелоперської компанії "Інтергал-Буд" став переможцем міжнародної премії European Property Awards 2026–2027 у категорії High Rise Development.

Церемонія нагородження відбулася наприкінці жовтня в Лондоні в межах International Property Awards - міжнародної премії, яка відзначає досягнення у сфері архітектури, дизайну, девелопменту та нерухомості.

У категорії High Rise Development міжнародне журі оцінювало висотні житлові проєкти з погляду архітектурної концепції, якості проєктування, функціональності планувань, інноваційності рішень, організації простору та створення комфортного житлового середовища. Велике значення для журі також мали якість реалізації архітектурного задуму, інженерні рішення та наскільки проєкт відповідає сучасним вимогам до житлової нерухомості.

Intergal City реалізується в Печерському районі Києва, на вул. Старонаводницькій та передбачає створення багатофункціонального комплексу з п’яти висотних веж округлої форми різної висоти та орієнтації. Одна з ключових особливостей комплексу - розташування веж, яке дає змогу зменшити прямі візуальні контакти між квартирами, покращити природне освітлення та відкрити панорамні види на Київ, схили Дніпра, Києво-Печерську лавру й монумент "Батьківщина-Мати".

Проєкт передбачає 707 квартир, багаторівневий підземний паркінг на 1350 машиномісць з укриттям рівня "метрополітену", а також бізнес- і торговельні простори, галерею бутиків, фітнес-центр, SPA, дитячу кімнату, лаунж зони та багато іншого. Окрему увагу приділено організації внутрішнього простору: на стилобаті заплановані озеленені прогулянкові маршрути, дитячі й спортивні майданчики та зони відпочинку. Озеленені тераси й містки формуватимуть додаткові громадські простори на різних рівнях комплексу.

Отриманий результат European Property Awards дає проєкту можливість перейти до наступного етапу International Property Awards, де визначатимуть найкращі проєкти серед переможців регіональних конкурсів.



Перемога Intergal City на European Property Awards у категорії High Rise Development - вже друга міжнародна нагорода комплексу цьогоріч. Нагадаємо, раніше Intergal City став переможцем у міжнародній премії BIP Global Architecture Award 2026 у категорії Residential.

Для "Інтергал-Буд" дві різні міжнародні нагороди протягом одного року - це дійсно визнання архітектурної концепції комплексу та професійного підходу до створення сучасного міського середовища, у якому поєднуються житлова та комерційна функції, інфраструктура, ландшафтні рішення й громадські простори.