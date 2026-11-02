У застосунку ПУМБ з’явилися нова програма лояльності для клієнтів

ПУМБ запустив нову програму лояльності для клієнтів, яка дозволяє отримувати додаткові вигоди за користування банківськими продуктами та сервісами. Учасники можуть виконувати завдання, накопичувати серця та вибирати винагороди.

Програма лояльності ПУМБ перетворює звичні фінансові операції на можливість отримувати більше. Клієнти можуть користуватися банківськими продуктами, виконувати завдання в мобільному застосунку та відкривати доступ до нових винагород.

Які винагороди пропонує програма лояльності ПУМБ?

Учасники програми можуть отримувати різні винагороди за повсякденну фінансову активність, зокрема:

Підвищений кешбек на продукти, комунальні платежі та інші щоденні витрати.

на продукти, комунальні платежі та інші щоденні витрати. Кешбек за покупки через «Сплачуйте частинами».

Промокоди на знижки на товари й послуги партнерів.

Як працює програма: накопичуйте серця та обирайте бонуси

Механіка програми проста: клієнти виконують завдання в застосунку ПУМБ і накопичують серця ❤️. Що більше сердець, то більше можливостей отримати винагороду.

Передбачено три основні рівні накопичення:

200 сердець — перша можливість обрати винагороду.

— перша можливість обрати винагороду. 400 сердець — наступний рівень винагород .

— наступний рівень винагород . 600 сердець — ще більше доступних переваг.

Які завдання

Завдання дуже прості, наприклад поповнити мобільний рахунок, здійснити оплати карткою, отримати кешбек в обраних категоріях, розрахуватися Apple|Google pay, відкрити «Манібокс, оформити «Сплачуйте частинами» тощо.

Новий місяць – новий старт

Щомісяця на клієнтів чекають нові завдання та можливості накопичити серця й отримати додаткові переваги.

Якщо клієнт самостійно не обере винагороду до завершення місяця, ПУМБ зробить це автоматично, щоб клієнт не втратив можливість отримати винагороду.

Програма лояльності доповнює широку екосистему кешбеку у застосунку ПУМБ, відкриваючи клієнтам ще більше можливостей отримувати вигоду від щоденних витрат.

Банк пропонує до 500 грн кешбеку щомісяця у трьох обраних категоріях, понад 100 партнерських пропозицій у магазинах, ритейлі та онлайн-сервісах, а також понад 100 пропозицій у «Крамниці кешбеків», де є можливість отримувати кешбек навіть під час оплати карткою іншого банку або готівкою при отриманні товару. Крім того, клієнтам доступні персональні пропозиції на покупки в розстрочку на провідних маркетплейсах і кешбек за покупки за кордоном — зокрема в супермаркетах, аптеках і транспорті.

Тепер до цих можливостей додається програма лояльності: виконуючи звичні банківські операції, клієнти накопичують серця та відкривають доступ до підвищеного кешбеку, промокодів і спеціальних винагород.

Поєднання регулярного кешбеку, партнерських пропозицій і бонусної програми робить щоденне користування сервісами ПУМБ ще вигіднішим.

Долучайтеся до програми у вкладці “Вигоди”, накопичуйте серця та відкривайте нові винагороди із ПУМБ!

ПУМБ – банк, тільки вигідний!