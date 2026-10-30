У Києві відбулася конференція TECHNOVATION

27 жовтня в межах Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) відбулася конференція TECHNOVATION, організована Diia.City Union. До неї долучилися понад 250 представників держави, українського та міжнародного бізнесу.

Ключовими темами конференції стали глобальна конкурентоспроможність українських технологій, розвиток інноваційної екосистеми, залучення інвестицій, цифрова трансформація індустрій та роль технологічних компаній у новій геополітичній та економічній реальності.

TECHNOVATION відкрила розмова з Міністеркою цифрової трансформації України Оксаною Ферчук. Вона розповіла про п’ять стратегічних пріоритетів Мінцифри: стійкість цифрової інфраструктури, розвиток державних послуг, штучний інтелект, цифрові сервіси для бізнесу та цифровізацію Сил оборони.

Учасники першої панельної дискусії обговорили, як змінюється міжнародне сприйняття української технологічної індустрії і що сьогодні визначає інвестиційну привабливість компаній. Ще одна тема – бар’єри для масштабування стартапів.

«Я багато спілкуюся з іноземними партнерами й бачу, як змінюється їхнє ставлення до України. Нас уже знають не лише як країну сильних ІТ-фахівців. Ми створюємо технології, які цікаві світові. Особливо в defense tech-секторі, де українці здобули унікальний досвід. Тепер важливо допомагати нашим компаніям розвивати власні продукти, нарощувати виробництво й виходити на міжнародні ринки. Водночас ми хочемо, щоб Україна була для них центром економічних інтересів — місцем, де вони інвестують, створюють нові продукти й планують зростання. Саме для цього ми розвиваємо Дія.City та адаптуємо його до потреб технологічного бізнесу», — каже Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації України.



Важливе місце в розмові посів подальший розвиток простору Дія.City, який сьогодні об’єднує понад 4 700 технологічних компаній і більш ніж 218 тисяч ІТ-спеціалістів.

Друга дискусія була присвячена практичному застосуванню цифрових рішень у традиційних секторах економіки. Спікери обговорили впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси, майбутнє цифрових платежів і розвиток агентської комерції. Також йшлося про запуск системи е-Акциз, обов’язкової з 1 липня 2027 року, кібербезпеку та протидію цифровому шахрайству.

«Завдяки розвитку платіжних технологій і штучного інтелекту ми рухаємося до світу, у якому платежі стають максимально простими, швидкими й непомітними для користувача. Водночас шахраї все активніше використовують ШІ та соціальну інженерію для маніпулювання поведінкою людей. Саме тому безпека й довіра мають розвиватися паралельно з інноваціями, і це відповідальність усієї екосистеми. Такі майданчики, як TECHNOVATION, дають змогу державі, фінансовому сектору й технологічному бізнесу сформувати спільне бачення цифрового майбутнього, і Visa була рада долучатися до цього діалогу», — прокоментував Сергій Мартинчук, старший віцепрезидент, регіональний менеджер Visa в Україні, Молдові, Південно-Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі.

Поряд із розвитком цифрових платежів та нових моделей взаємодії зі споживачами учасники звернули увагу на те, як технології змінюють внутрішні процеси компаній. Зокрема, йшлося про практичний досвід впровадження ШІ, автоматизації та аналітики даних у великих бізнесах.

«Сьогодні цифровізація та штучний інтелект допомагають бізнесу підвищувати ефективність і стійкість. В агробізнесі вже є чимало прикладів, коли автоматизація, аналітика даних та інтелектуальні рішення дають відчутний ефект. Але важливо оцінювати кожне технологічне рішення з погляду його реальної цінності для бізнесу. Розуміти, де воно вже працює та дає результат, а де з впровадженням поки варто зачекати. Велику роль відіграють професійні ком'юніті. Технології розвиваються швидко, і кожній компанії проходити шлях спроб та помилок самостійно - не найефективніший підхід. Коли ми відкрито ділимося практичним досвідом, успішними рішеннями та висновками з помилок, то допомагаємо одне одному швидше знаходити те, що справді працює», — зазначив Тарас Гошовський, директор з інформаційних та цифрових технологій МХП.

Ще одним важливим аспектом стала трансформація взаємодії бізнесу зі споживачами.

«Philip Morris працює в індустрії, яка історично була досить консервативною, але сьогодні ми проходимо масштабну технологічну трансформацію. Щороку в Україні наш контакт-центр і чати обробляють близько 2,8 млн звернень і контактів зі споживачами, а сервіси забезпечують майже мільйон доставок. Ми активно використовуємо штучний інтелект, який допомагає не лише реагувати на проблеми споживачів, а й прогнозувати їх потреби. Це дозволяє нам підвищувати якість сервісу та зменшувати навантаження на команди», — додав Артем Конік, генеральний директор «Філіп Морріс Україна».

За його словами, в умовах війни цифровізація стала ще й інструментом безпеки. Завдяки цифровим платформам Philip Morris продовжує співпрацювати з торговельними партнерами навіть у прифронтових регіонах, де фізична присутність співробітників обмежена або небезпечна. Тож для компанії інновації – це не лише про ефективність, а й про безпеку людей та безперервність бізнесу.

Одним із гостей програми став генерал Кіт Келлог, колишній спеціальний представник США з питань України. В онлайн-інтерв’ю із Сергієм Фурсою, заступником директора Dragon Capital, він говорив про майбутнє міжнародної безпеки. Також йшлося про розвиток українських оборонних технологій і перспективи дефенс-індустрії після завершення війни.