AML.point розвиває підхід до наскрізного управління AML-процесами

Київ, 21 жовтня 2026 року. CEO AML.point (компанія AI Fintech) Оксана Губіна виступила на International Summit «SMART MONEY. DIGITAL BANKING. FINTECH SHIFT.» із доповіддю «Від автоматизованих AML-функцій до наскрізного управління процесами з AML.point».

У центрі виступу — перехід від автоматизації окремих функцій фінансового моніторингу до комплексного управління процесами, що об’єднує дані, правила, дії та рішення в єдину логіку.

За такого підходу ефективність AML визначається не лише кількістю автоматизованих перевірок, а й тим, наскільки злагоджено вони працюють у межах процесів фінансової установи. Важливими стають усунення дублювання дій, прозорість послідовності процедур, визначення відповідальних і контроль результатів.

AML.point розвивається як консолідуюча система фінансового моніторингу, здатна використовувати дані з інших елементів ІТ-екосистеми установи. Це дає змогу зосередити необхідні AML-процедури в єдиній процесній логіці, не дублюючи функції інших систем.

Окремий аспект такого підходу — використання елементів BPMN-підходу для формалізації процесів: від події або тригера через застосування правил і визначення маршруту дій до прийняття рішення та документування результату. Така модель створює передумови для стандартизації процедур і подальшої оптимізації операційної діяльності.

«Наступний етап розвитку фінансового моніторингу — це не просто автоматизація окремих перевірок. Це побудова наскрізного процесу, у якому дані, правила, дії та рішення пов’язані між собою. Завдання технологій — допомогти установі працювати системно, зменшувати кількість зайвих дій і забезпечувати керованість процесу», — зазначила Оксана Губіна.

International Summit «SMART MONEY. DIGITAL BANKING. FINTECH SHIFT.» відбувся 21 жовтня 2026 року за участю представників фінансового сектору, регуляторного середовища та фінтех-індустрії. Серед тем заходу — трансформація комплаєнсу, регулювання небанківських фінансових установ, цифрові технології та розвиток фінансової інфраструктури.

Запис трансляції саміту можна переглянути за посиланням

Довідка

AML.point — рішення для автоматизації фінансового моніторингу, орієнтоване на інтеграцію AML-процедур у цифрову екосистему фінансової установи та наскрізне управління відповідними процесами.

Сайт продукту https://amlpoint.ua

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