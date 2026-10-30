Київська ТПП та КМДА провели навчальну програму з цифрової безпеки для бізнесу

Київська торгово-промислова палата спільно з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації 28-29 жовтня провели дводенну навчальну програму "Цифровий бізнес та його безпека" під час місячника кібербезпеки.

Як повідомили організатори, програма була спрямована на надання підприємцям практичних інструментів для ведення цифрового бізнесу та захисту від кіберзагроз. Учасники обговорили питання протидії кібератакам, забезпечення безперервності роботи підприємств під час тривалих відключень електроенергії, захисту цифрових активів та побудови систем кібербезпеки без значних ІТ-ресурсів.

Директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков наголосив, що програма є частиною системної освітньої роботи, яку Київська ТПП реалізує на замовлення департаменту. За його словами, теми цього року особливо потрібні бізнесу, насамперед у цифровому напрямку.

Президент Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI Геннадій Чижиков підкреслив, що кібербезпека для малого та середнього бізнесу стоїть в одному ряду з експортними та безпековими викликами. Потрібно навчити підприємців реагувати на кібератаки та бути до них готовими. Чим краще підготовлений бізнес, тим стійкішою буде держава.

Президент Київської ТПП Микола Засульський нагадав, що саме при палаті у 2018 році започаткували місячник кібербезпеки, який сьогодні проходить на загальнодержавному рівні:

«Війна йде не тільки на традиційних театрах, але і в кіберпросторі. Тому дуже важливо, що тут зібрані кращі фахівці державного та приватного сектору. Не для чергового форуму, а для конкретного навчання».

Перший віцепрезидент Київської ТПП Володимир Коляденко зазначив, що палата приділяє значну увагу розвитку кіберосвіти серед школярів, студентів і представників бізнесу. За його словами, за цей час проведено тисячі уроків із кібергігієни, і цю роботу важливо продовжувати.

У перший день програми з доповідями виступили представники Верховної Ради, Держспецзв'язку, РНБО, кіберполіції та профільні експерти з кіберзахисту. Серед них Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій, Голова Громадської ради при Мінцифри з питань європейської інтеграції Єгор Стефанович, народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, а також головний науковий співробітник Національної академії СБУ, радник Голови правління Інституту дослідження кібервійни (ICWR), колишній керівник Департаменту кіберполіції та заступник Секретаря РНБО Сергій Демедюк. А також Віталій Якушев, генеральний директор 10Guards; Сергій Прокопенко, представник Національного координаційного центру кібербезпеки; Антон Костюк, керівник департаменту UTELS; Олександра Прищепа; Антон Ощепков, представник Департаменту кіберполіції; Андрій Шевцов, директор з інформаційної безпеки ТОВ «Спецбайт»; Максим Петьлований, менеджер із партнерств Cyber Unit Technologies; Олена Ткаченко, заступниця генерального директора SIDCON; Кирило Запорожець, представник Держспецзв’язку; Олександр Волощук, представник SOC КМДА; Роман Заруцький, технічний спеціаліст ESET в Україні.

Другий день програми був присвячений цифровим інструментам для розвитку бізнесу та практичним аспектам його безпеки. Серед спікерів — Катерина Рижова, керівниця операційної діяльності Дія.Бізнес, Лейла Ассіде, діджитал-маркетологиня, Артем Жилін, представник Держспецзв’язку, Ольга Пилипчук, засновниця маркетингової агенції MetricUP, Марина Котова, представниця Державного торговельно-економічного університету, та Марина Трепова, співзасновниця й виконавча директорка IPSM. Також виступили Олексій Омельченко, Валерій Цюпа та Олександр Колесник.

Організатори зазначили, що проведення таких навчальних програм спрямоване на підвищення кіберстійкості українського бізнесу та поширення практичних знань із цифрової безпеки серед підприємців в умовах зростання кіберзагроз.