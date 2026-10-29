Старіння населення та війна посилюють потребу в соціальній послузі "догляд вдома"

Старіння населення, вимушена міграція та зростання кількості людей, які живуть самі і не можуть повною мірою забезпечувати власні потреби, створюють нові виклики для системи соціальних послуг в Україні. Попри наявність державних і комунальних надавачів, потреба в соціальній послузі "догляд вдома" залишається значно вищою за фактичне охоплення. Важливу роль у подоланні цього розриву відіграють недержавні організації, зокрема Благодійний фонд "Карітас-Київ".

До 2035 року люди віком 60+ становитимуть майже третину населення України. Дослідження БФ "Карітас-Київ" щодо системи визначення потреб у соціальних послугах у громадах Київської області підтверджує актуальність цього виклику. За оцінками 91,8% опитаних фахівців соціальної сфери, люди старшого віку належать до груп, які найбільше потребують підтримки. Під час глибинних інтерв’ю ця тема порушувалася у 9 із 10 досліджених громад. Водночас потреби людей старшого віку не обмежуються доглядом за місцем проживання, вони можуть потребувати цілий послуг і часто самі люди через стан здоров’я, відсутність підтримки або недостатню поінформованість не звертаються по допомогу.

"Наше завдання — не просто надати послугу людині, яка вже звернулася. Важливо побачити тих, хто залишається поза увагою системи: самотніх людей старшого віку, людей з інвалідністю, тих, хто не знає, куди звернутися, або не має фізичної можливості самостійно дістатися до установи. Саме тому ми працюємо над спільним баченням потреб людей старшого віку разом із громадами та іншими надавачами соціальних послуг. Ми прагнемо, щоб підтримку насамперед отримували ті, хто найбільше її потребує", — зазначають у БФ "Карітас-Київ".

Фонд надає послугу "догляд вдома" з 2002 року. Вона передбачає допомогу в самообслуговуванні, веденні домашнього господарства, пересуванні, організації взаємодії з фахівцями та службами, а також психологічну підтримку й інформування. Крім того, "Карітас-Київ" допомагає отримувачам послуг із забезпеченням засобами догляду та реабілітації, надає натуральну допомогу, залучає волонтерів і організовує заходи для підтримки активного старіння.

Водночас можливості однієї організації не можуть компенсувати системні прогалини. Недостатнє фінансування, дефіцит соціальних працівників, територіальна недоступність послуг і відсутність належної координації між установами залишаються серйозними перешкодами. Тому розвиток соціальної підтримки потребує партнерства органів місцевого самоврядування, державних і комунальних установ та організацій громадянського суспільства. БФ "Карітас-Київ" послідовно працює над тим, щоб результати досліджень потреб населення ставали основою для практичних рішень у громадах Київщини. Йдеться про спільне визначення пріоритетів, вдосконалення маршрутів перенаправлення людей до необхідних послуг і розвиток взаємодії між надавачами. Якісна система соціальних послуг починається не з переліку того, що громада може запропонувати, а з розуміння того, що насправді потрібно її мешканцям. І саме співпраця держави, громад та недержавного сектору дає змогу наблизити підтримку до людини, яка її потребує.

Публікацію створено БО "БФ "Карітас-Київ" за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України - рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю БО "БФ "Карітас-Київ" та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР / Єднання.

З приводу отримання додаткової інформації та коментарів, організації інтерв’ю звертайтесь до пресслужби фонду.

КОНТАКТИ пресслужби БО "Карітас-Київ": [email protected], +38(096)-235-42-59.

Читайте новини БО "БФ "Карітас-Київ" на таких ресурсах:

Офіційний сайт організації http://www.caritas.kyiv.ua

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Довідка про організацію.

Благодійна організація "Благодійний фонд "Карітас-Київ"працює з 1992 року і є частиною світової спільноти "Caritas" зі 120-річним досвідом та масштабом роботи в понад 200 країнах світу. За цей час більш ніж 100 000 людей отримали різні соціальні послуги організації у м. Києві та 5 областях: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській та Вінницькій.

Наша місія: розвиток традицій соціального служіння та доброчинності для покращення якості життя людини і громади на основі християнських цінностей.

Принципи діяльності "Карітас-Київ":

Солідарність та субсидіарність. Солідарність виявляється у здатності побачити обставини та потреби кожної людини, а відтак надати відповідну допомогу та підтримку. Субсидіарність означає, що будь-яка допомога надається на найближчому до особи в потребі рівні і лише тоді, коли не в змозі самостійно подолати складну ситуацію. Свобода віросповідання передбачає надання допомоги всім людям у потребі, незалежно від віросповідання та релігійної належності, на основі визначення потреб, соціального становища та кризової ситуації. Комплексність та системний підхід сприяє підтримці людей з огляду на весь спектр їхніх проблем та викликів, а також покращенню системи надання соціальних послуг загалом. Відповідальність – зобов’язання діяти прозоро, чесно та ефективно перед усіма зацікавленими сторонами. Фаховість та сердечність – збереження балансу між професійною якістю та сердечністю у взаємодії з людьми в потребі та колегами. Партнерство і мережування – об’єднання зусиль державних і місцевих органів влади, організацій громадянського суспільства для розв’язання складних суспільних проблем. Екологічна безпека нагадує про необхідність збереження довкілля в усіх напрямах діяльності організації.

Напрями роботи:

✔ Адвокаційна платформа та робота з громадами – діяльність, спрямована на вдосконалення системи надання соціальних послуг, підвищення їхньої якості та доступності, а також розвиток партнерства між владою, громадськістю та неурядовими структурами. Основні напрями роботи: моніторинг якості та доступності соціальних послуг, створення платформи для діалогу між громадськими організаціями, органами місцевої влади, активістами та ініціативними групами, просування системних змін у підходах до фінансування соціальних послуг, розвиток міжсекторального партнерства, підтримка громадських ініціатив і самоорганізованих груп, фасилітаційний супровід місцевих ініціатив, організація відкритих заходів (круглих столів, тренінгів, навчальних сесій, консультацій тощо).

✔ Робота з сім’ями, дітьми та молоддю сприяє виявленню й задоволенню різних інтересів і потреб дітей та молоді через організацію виховного та корекційного процесів, проведення спортивно-оздоровлювальних, творчих заходів, літніх таборів, індивідуального та групового психологічного консультування, профорієнтаційних заходів, спільних групових занять для батьків і дітей, заходів із підвищення батьківського потенціалу, тренінгів для фахівців освітньої та соціальної сфери.

✔ Спеціалізовані послуги для дітей та осіб з інвалідністю –соціально-психологічна підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю: проведення заходів із формування / удосконалення навичок самообслуговування, здорового способу життя, комунікації, розкриття творчого потенціалу, зміцнення сімейних стосунків і підвищення батьківських компетенцій; залучення до соціокультурних подій.

✔ Догляд вдома – це комплексна соціальна послуга, що надається особам, які частково або цілком втратили здатність до самообслуговування, і передбачає надання допомоги в задоволенні побутових, соціально-побутових, медичних та інших потреб з метою підтримання їхньої життєдіяльності у звичному домашньому середовищі.

✔ Протидія торгівлі людьми – сприяння соціальній та професійній інтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми (осіб, які вважають себе постраждалими від торгівлі людьми) та запобігання торгівлі людьми через надання послуг з підвищення рівня обізнаності та свідомості населення про ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, проведення заходів, спрямованих на попередження протидії торгівлі людьми, взаємодії з суб’єктами, які реалізують заходи в сфері протидії торгівлі людьми.

✔ Робота з особами та сім’ями, які опинилися в СЖО: оцінка потреб особи та сім’ї, інформування, допомога в кризових ситуаціях, тривалий соціальний супровід та комплексний підхід у розв’язанні проблем, індивідуальне та групове психологічне консультування, тематичні тренінги, юридичне консультування, натуральна допомога.

✔ Робота з волонтерами: інформаційні кампанії щодо волонтерства у громадах, навчальних закладах, соціальних мережах; тематичні навчальні модулі з етичних стандартів і різних напрямів діяльності організації; створення команд волонтерів для участі в заходах; розроблення системи підтримки та заохочень; регулярне збирання зворотного зв’язку від волонтерів та партнерів; аналіз ефективності волонтерських програм і впровадження покращень.

✔ Благодійні акції: "Великодній кошик" (продуктова допомога до Великодня); "Шкільний портфелик" (надання матеріалів для навчання до 1 вересня); Святого Миколая (подарунки для дітей із сімей у складних життєвих обставинах), "Різдвяна свічка" (благодійний продаж свічок для забезпечення найактуальніших потреб вразливих верств населення).