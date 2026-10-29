Система замість удачі: Forbes Ukraine провів конференцію "Приватні інвестиції"

27 жовтня Forbes Ukraine вперше провів конференцію "Приватні інвестиції". Під час заходу експерти та учасники обговорили, як перетворити зароблені гроші на капітал, який працює на інвестора. Головний висновок дня: успішна інвестиція – це не пошук активу з найвищою дохідністю, а система рішень, у якій є мета, диверсифікація, дисципліна й розуміння ризиків.
Ключові тези та інсайти спікерів конференції:
- Диверсифікуйте – і заздалегідь думайте про вихід. "Не можна жити одним борщем чи однією котлетою по-київськи. Треба їсти і те, і те", – сказав Тарас Кириченко, співзасновник синдикату Toloka. Андрій Федорів, Дарʼя Янієва та Марк Марченко також наголосили: розподіляйте капітал між різними класами активів, у ризикових напрямках не ставте все на один проєкт і ще до інвестиції з’ясовуйте, як із неї вийти.
- Перевіряйте не лише актив, а й тих, кому довіряєте гроші. "Ми не випускаємо продукти, в які ми самі не інвестуємо", – сказав Андрій Журжій, засновник Inzhur. Починайте з невеликих сум, звертайте увагу на те, чи вкладає партнер власний капітал, і перевіряйте умови виходу з інвестиції.
- Не інвестуйте в те, чого не розумієте. "Якщо ви не розумієте, куди інвестуєте, вам не варто інвестувати взагалі", – нагадала Вікторія Тігіпко, засновниця TA Ventures. Навіть рекомендація авторитетного фонду не замінює власного аналізу. Висока дохідність – не винагорода за сміливість, а результат дисципліни, математики й дотримання власних правил.
- Починайте з мети, а не з вибору активу. "Просто заробити більше грошей – це не ціль. Спочатку визначте, навіщо вам капітал, а вже потім обирайте, як його примножувати", – наголосив Роман Прокоф’єв, співзасновник Jooble. Разом із Дмитром Струком, директором з розвитку "Креатор-Буд", він показав, що капітал будують регулярні інвестиції, дисципліна й довгострокова стратегія, а не спроби вгадати наступний актив, який злетить. Практичний старт – визначити фінансову мету й горизонт, відкладати та реінвестувати щонайменше 10–15% доходу, регулярно поповнювати портфель і обирати активи відповідно до власної готовності ризикувати.
- Залишайте гроші на нові можливості. "У кризу важливо не просто зберегти гроші, а мати ліквідність, щоб скористатися можливістю, коли вона з’явиться", – переконаний Ігор Мазепа, СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital. Попри війну й економічний спад, він бачить потенціал в енергетиці, будівельних матеріалах і видобувних ресурсах, але наголошує: перспективний ринок ще не гарантує успіху інвестиції. Перш ніж вкладати гроші, перевірте досвід партнера: як він проходив попередні кризи, які рішення ухвалював у складні часи та чи вмів повертати інвесторам капітал.