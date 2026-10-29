Система замість удачі: Forbes Ukraine провів конференцію "Приватні інвестиції"

27 жовтня Forbes Ukraine вперше провів конференцію "Приватні інвестиції". Під час заходу експерти та учасники обговорили, як перетворити зароблені гроші на капітал, який працює на інвестора. Головний висновок дня: успішна інвестиція – це не пошук активу з найвищою дохідністю, а система рішень, у якій є мета, диверсифікація, дисципліна й розуміння ризиків.

Ключові тези та інсайти спікерів конференції: