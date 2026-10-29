У Рівному відбудеться перший регіональний діалог із бізнесом щодо євроінтеграції хімічної галузі

30 жовтня 2026 року у Рівному відбудеться перший захід у межах ініціативи «Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію: Хімічна галузь», присвячений адаптації української хімічної промисловості до європейських стандартів, впровадженню законодавства ЄС та практичним викликам, які постають перед підприємствами в процесі європейської інтеграції України.

Організаторами заходу виступають Офіс Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Міністерство економіки та довкілля України, Рівненська обласна військова адміністрація та програма підтримки вступу України до ЄС Ukraine2EU.

Захід об'єднає представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради України, Європейської комісії, Європейського хімічного агентства (ECHA), міжнародних організацій, експертного середовища, українських підприємств хімічної промисловості та галузевих асоціацій.

Метою діалогу є налагодження прямої комунікації між державою, бізнесом та європейськими партнерами щодо практичних аспектів інтеграції української хімічної галузі до Єдиного ринку ЄС. Учасники розглянуть законодавчі зміни, нові регуляторні вимоги, механізми їх впровадження та можливості міжнародної підтримки українських виробників.

Згідно з попередньою програмою, у відкритті заходу запланована участь Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволода Ченцова, голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка, заступника міністра економіки та довкілля України Олександра Краснолуцького, голови Рівненської обласної державної адміністрації Олександра Коваля та представника програми Ukraine2EU Якоба Ульріха.

Програма заходу передбачає три панельні дискусії:

⁠імплементація хімічного законодавства ЄС (регламенти REACH і CLP);

⁠зелений порядок денний для хімічної промисловості України (регулювання ртуті, стійких органічних забруднювачів, небезпечних хімічних речовин, азбесту, належна лабораторна практика);

⁠галузеве регулювання хімічної продукції на ринку ЄС (регулювання ртуті, стійких органічних забруднювачів, небезпечних хімічних речовин, азбесту; належна лабораторна практика).

Під час першої сесії «Імплементація хімічного законодавства ЄС: REACH і CLP» учасники обговорять стан гармонізації українського законодавства з європейськими регламентами щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH), а також класифікації, маркування й пакування хімічної продукції (CLP). Окрему увагу приділять роботі міжвідомчої групи з гармонізації законодавства, змінам у європейському регулюванні в межах ініціативи Omnibus VI та інструментам підтримки від міжнародних партнерів.

До обговорення запрошені представники Генерального директорату Європейської комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малого і середнього бізнесу (DG GROW), Європейського хімічного агентства (ECHA), Шведського хімічного агентства (KEMI) та українських державних органів.

Друга сесія «Зелений порядок денний для хімічної промисловості України» буде присвячена екологічним аспектам євроінтеграції. Зокрема, йтиметься про регулювання використання та обігу ртуті, поводження зі стійкими органічними забруднювачами, процедурами експорту й імпорту небезпечних хімічних речовин, обмеженнями щодо азбесту, а також впровадженням принципів належної лабораторної практики (GLP).

У межах цієї дискусії передбачена участь представників Міністерства економіки та довкілля України, Верховної Ради, Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Бюро хімічних речовин Польщі. Учасники розглянуть міжнародний досвід екологічного регулювання та можливості його застосування в українських умовах.

Третю сесію «Галузеве регулювання хімічної продукції на ринку ЄС: адаптація та виклики для українського бізнесу» присвятять вимогам до окремих категорій продукції, зокрема косметичних і мийних засобів, біоцидів, будівельних та лакофарбових матеріалів, добрив і засобів захисту рослин.

Представники промисловості й профільних асоціацій обговорять практичні питання сертифікації, відповідності продукції вимогам ЄС, модернізації виробничих процесів та забезпечення конкурентоспроможності українських компаній на європейському ринку. Серед запланованих учасників — представники Європейської ради хімічної промисловості (Cefic), ПрАТ «Рівнеазот», Асоціації «Парфумерія та косметика України», ТОВ «Кансай Хеліос Україна» та інших галузевих об'єднань.

Організатори наголошують на практичній спрямованості регіональних діалогів. Представники бізнесу матимуть можливість безпосередньо поставити запитання урядовцям, європейським експертам і регуляторним органам, розповісти про труднощі адаптації до нових вимог та обговорити можливі механізми їх подолання.

Очікується, що результати обговорень сприятимуть кращому розумінню потреб української хімічної промисловості в процесі наближення до законодавства ЄС, розвитку співпраці з європейськими партнерами та підготовці підприємств до роботи за європейськими правилами.

«Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію» — спільна ініціатива Офісу Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та програми Ukraine2EU, спрямована на перетворення процесу європейської інтеграції на конкретні рішення та нові можливості для українських підприємств.

Захід відбудеться 30 жовтня 2026 року в Рівному. Робочі мови — українська та англійська із синхронним перекладом.

Для представників засобів масової інформації передбачено прес-підхід. За додатковою інформацією щодо участі та висвітлення заходу можна звертатися до представників організаторів: Ніна Сорокопуд — [email protected]; Оксана Кравець — +380 97 967 43 91.