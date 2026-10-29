Розвиток та підтримка в залученні інвестицій: «Укрнафта» підписала Меморандум з Держдепартаментом США

«Укрнафта», як частина Групи Нафтогаз, разом з в.о. голови правління Групи Сергієм Федоренком підписала Меморандум з Державним департаментом США про співпрацю у секторі вуглеводнів.

Це документ, що передбачає співробітництво у широкій сфері: розвідка нафти і газу, розробка покладів, інтенсифікація видобутку, оптимізація ресурсів видобувного сектору, розвиток і застосування сучасних технологій.

«Дуже важливо, що в рамках Меморандуму існує домовленість щодо підтримки в процесі залучення кваліфікованих американських та міжнародних інвесторів, що допоможе більш активно та ефективно розвивати родовища і залучати сучасні технології та ресурси для нарощування видобутку, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Дякую американським партнерам за комплексний підхід, що допоможе українському нафтовидобутку отримати широку експертизу від світових лідерів галузі та залучити підтримку для розвитку української галузі».

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.