ПриватБанк запускає перше в Україні 100% цифрове КАСКО: оцінка авто та огляд через камеру смартфона

ПриватБанк запустив онлайн у Приват24 два продукти автострахування: "Міні КАСКО" та "Повне КАСКО". Клієнт вводить дані авто, бачить його ринкову вартість, проходить огляд камерою смартфона й вибирає пропозицію однієї з кількох страхових компаній.

Завдяки інтегрованим рішенням система дає змогу миттєво оцінити авто онлайн, а необхідний огляд водій проходить самостійно просто через камеру свого смартфона. Раніше для цього потрібно було фізично приїжджати в офіс страхової компанії або використовувати окремі застосунки для огляду автівки.

"Ми трансформували КАСКО в якісний цифровий інструмент, який мінімізує бюрократичні процедури та забезпечує кожному водію максимальну простоту, прогнозованість і захист. Серед переваг — оцінка автомобіля здійснюється автоматично в Приват24. Клієнт лише вводить дані про свою автівку й бачить її ринкову вартість. Друге — більше не треба відвідувати страхову чи встановлювати сторонні застосунки, щоб оформити послугу. Третє — одночасне отримання пропозицій від кількох страхових компаній — лідерів ринку. Усе це можна зробити онлайн у Приват24, для цього потрібен лише смартфон із камерою", — каже Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

Крім того, замість великого одноразового платежу клієнти можуть розтермінувати оплату на 12 місяців абсолютно без переплат, тобто сплачувати за КАСКО щомісяця.

У межах КАСКО банк додатково пропонує захист від воєнних ризиків. Наприклад, якщо автівка зазнає пошкоджень від ракет, дронів та їхніх уламків., власник отримає компенсацію.

"Покриття воєнних ризиків відповідає потребам нашого клієнта в сучасних реаліях країни. Близько 80% договорів, які банк уже уклав за цим продуктом страхування автомобілів, включають таке покриття. Ми робимо цю послугу ще доступнішою", — додає Дмитро Мусієнко.

Банк пропонує на вибір два рівні страхування авто: базове покриття (Міні КАСКО) та максимальний пакет all-inclusive (Повне КАСКО).

Міні КАСКО Повне КАСКО Мета Захист від базових ризиків із фіксованим покриттям Комплексне рішення, що захищає від будь-яких ДТП (зокрема без участі інших авто), викрадення, дій третіх осіб, стихійних лих, пожеж, падіння предметів, нападу тварин Оформлення У Приват24, без огляду та оцінки вартості Унікальна онлайн-оцінка ринкової вартості авто за один клік, цифровий фотоогляд у Приват24 Покриття воєнних ризиків Так Вік авто До 20 років До 14 років Страхова сума 100 тис. / 150 тис. / 250 тис. грн Розраховується в Приват24 Франшиза 2 тис. грн 0–10% Графік оплати Одноразово / щомісяця Початок дії Через 3 дні після оформлення Через 3 дні після огляду авто

Детальні умови міні та повного КАСКО — у Приват24.

Дію страхового захисту повного КАСКО можна розширити й на Європу.

Завдяки моделі маркетплейсу клієнт одразу бачить ціни провідних страхових партнерів і вибирає найкращий для себе варіант КАСКО, адже кожна з компаній пропонує відчутні переваги для клієнта: виплати за дрібні пошкодження та скло без довідок поліції, виплату за європротоколом, технічний асистанс тощо. Оплатити вартість страхування клієнт може в зручний для себе спосіб — одноразово або щомісяця.

Де дізнатися більше та оформити

Швидко розрахувати вартість та оформити нове КАСКО (а також "Автоцивілку" чи "Зелену картку") можна в мобільному застосунку Приват24: меню "Ще — Страхування — КАСКО".

Детальні умови, варіанти програм та відповіді на поширені запитання доступні на офіційному сайті: https://privatbank.ua/strakhuvannia/kasko.