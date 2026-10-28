UCSC MRKTNG AWARDS 2026: триває продаж квитків на головну маркетинг-подію для ТРЦ та ритейлу

12 листопада в Києві відбудеться UCSC MRKTNG AWARDS 2026 — професійна премія Української Ради Торговельних Центрів, яка відзначає ефективні та креативні маркетингові рішення українських торговельних центрів. Продаж квитків на церемонію триває!

Цьогоріч премію проводять удруге. За основу її концепції взято європейську SOLAL AWARDS, а оцінювання робіт здійснює незалежне журі, до якого входять українські та європейські експерти з маркетингу, ритейлу й девелопменту.

Чому варто відвідати церемонію?

UCSC MRKTNG AWARDS об’єднає представників провідних ТРЦ, девелоперських компаній, ритейлу та маркетингової спільноти. Учасники зможуть ознайомитися з кейсами колег, обговорити актуальні підходи до просування ТРЦ та обмінятися досвідом із представниками галузі.

«UCSC MRKTNG AWARDS — це можливість побачити, як змінюється маркетинг торговельних центрів в Україні, які рішення обирають команди та яких результатів їм вдається досягати. Для нас важливо створювати простір для професійного оцінювання кейсів, обміну досвідом і знайомства з практиками колег. Сподіваємося, що цьогорічна церемонія стане ще однією нагодою для фахівців ринку обговорити результати своєї роботи та нові підходи до маркетингу ТРЦ», — зазначає Максим Гаврюшин, голова Української Ради Торговельних Центрів.

У 2026 році на конкурс подали 38 кейсів від ТРЦ з усієї України. Кожен проєкт оцінюють за п’ятьма критеріями: цілями, реалізацією, інноваційністю, результатами та бюджетом.

За підсумками оцінювання кейси можуть отримати одну з трьох відзнак — Gold, Silver або Bronze.

Гості зможуть побачити відеопрезентації кейсів переможців, що вже увійшли в історію українського маркетингу. Також усіх чекає святкова атмосфера, музика, фуршет і шоу-програма, а головне - унікальна можливість нетворкінгу із провідними представниками ринку.

Квитки на UCSC MRKTNG AWARDS 2026

Вартість участі в церемонії становить:

5 000 грн — для членів Української Ради Торговельних Центрів;

— для членів Української Ради Торговельних Центрів; 10 000 грн — для інших представників ринку.

Церемонія відбудеться 12 листопада в Києві. Назву локації організатори повідомлять пізніше з міркувань безпеки. Майданчик обрано з урахуванням можливості безпечно продовжити захід під час повітряної тривоги.

Інтерфакс-Україна є інформаційним партнером події.

Придбати квитки та дізнатися більше про премію можна на офіційному сайті UCSC MRKTNG AWARDS.