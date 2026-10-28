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У Львові відбудеться захід для бізнесу про інвестиції в енергонезалежність

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У Львові відбудеться захід для бізнесу про інвестиції в енергонезалежність

Sense Bank організовує у Львові Sense Brunch – безоплатний захід для малого та середнього бізнесу про рішення, які допоможуть підприємствам стабільно працювати в умовах енергетичних викликів.

Захід відбудеться 4 листопада у креативному просторі Sense Hub Lviv.

Як бізнесу працювати навіть під час відключень світла? У що краще інвестувати – генератори, сонячні електростанції чи енергоефективне обладнання? Як працюють кредитні програми для бізнесу та що потрібно для отримання фінансування?

На Sense Brunch підприємці зможуть отримати відповіді на ці запитання від фахівців, які безпосередньо працюють із фінансуванням та реалізацією таких проєктів.

Своїм досвідом поділяться представники Sense Bank, бізнесу та постачальники енергетичного обладнання. 

Окрім виступів, на гостей чекає нетворкінг та можливість особисто поспілкуватися зі спікерами – поставити запитання, обговорити потреби свого бізнесу й отримати поради.

Медіапартнери заходу: SPEKA, The Page та MC.Today.

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.

 

#sense_bank #sense_brunch
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