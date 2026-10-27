У Славській громаді започаткували "Ліс Франка": GORO, ЛНУ ім. Івана Франка, лісівники та громада створюють новий культурний простір у Карпатах

24 жовтня у Славській громаді на Львівщині започаткували "Ліс Франка" – новий природний, культурний та освітній простір, який розвиватимуть GORO Mountain Resort, Львівський національний університет імені Івана Франка, Славська громада та ОКСЛГП “Галсільліс”. Перше дерево майбутнього лісу, модрину, університет передав GORO у вересні під час презентації спільного партнерства "Спадщина, що зростає".

"Ліс Франка" започаткували під час 4-го осіннього REFOREST DAY 2026 – ініціативи GORO з відновлення карпатських лісів. До висаджування долучилися представники ЛНУ, місцевої громади, лісівники ОКСЛГП “Галсільліс” та команда курорту. Цього дня поблизу Волосянки у Славській громаді понад 200 учасників події висадили 7 500 саджанців на площі 2,5 га.

Центральною подією стало висаджування першої модрини "Лісу Франка". Її історія розпочалася 28 вересня у Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка, де GORO та університет презентували партнерство "Спадщина, що зростає" і його перший спільний проєкт – благодійну колекцію хустин Botanical Collection. Тоді університет символічно передав GORO саджанець модрини для майбутнього лісу в Карпатах. Через місяць дерево висадили на території Славської громади, започаткувавши новий етап співпраці.

"Ми будуємо GORO як курорт, який має стати частиною цього краю та його майбутнього. Для нас важливо, щоб разом із розвитком туристичної інфраструктури з'являлися нові можливості для громади, зберігалася природа, розвивалася місцева культура. "Ліс Франка" – хороший приклад того, як бізнес, університет, громада та лісівники можуть об'єднатися навколо спільної справи. Сьогодні ми висаджуємо перші дерева, але цінність цієї ініціативи вимірюватиметься тим, що залишиться після нас через десятиліття", – зазначив Василь Даниляк, співзасновник GORO Mountain Resort та CEO OKKO Group.

Від спадщини Франка – до нових культурних маршрутів

Місце для "Лісу Франка" обрали невипадково. Славська громада вже має багату культурну спадщину, пов'язану з Іваном Франком. Зокрема, у селі Тухля розгортаються події його історичної повісті "Захар Беркут". Із цим твором пов'язані місцеві пам'ятки, гора Путище та туристичні локації. Партнери прагнуть, щоб "Ліс Франка" став новою точкою на культурній мапі Славської дестинації та допоміг привернути увагу до вже наявної спадщини. Одним із напрямів подальшої співпраці може стати створення "Шляху Франка" - культурного маршруту, який об'єднає місця, пов'язані з письменником, природні пам'ятки, туристичні об'єкти та новий ліс.

"Славська громада має власну історію, яку важливо зберігати й передавати наступним поколінням. Іван Франко, Тухля, "Захар Беркут" – це частина нашої культурної ідентичності. Ми зацікавлені в тому, щоб ця спадщина розвивалася, щоб про неї більше дізнавалися гості нашого краю. "Ліс Франка" може стати ще одним місцем, яке об'єднає місцевих жителів і туристів навколо історії нашого регіону", — зазначив Олег Даниляк, в. о. голови Славської селищної ради.

До дослідження культурної спадщини та розробки майбутніх освітніх і туристичних ініціатив планують залучати науковців, викладачів і студентів.

"Для Львівського університету важливо, щоб спадщина Івана Франка залишалася живою та актуальною. Вона має надихати нові покоління на дослідження, творчість і конкретні справи. За 365 років історії університет зберіг традицію бути сучасним і відкритим до нових ідей та можливостей. Наше партнерство з GORO розпочалося у Ботанічному саду, а сьогодні продовжується в Карпатах. Символічно, що першим деревом "Лісу Франка" стала модрина, яку ми передали партнерам у вересні. Василь Даниляк і Володимир Гаразд, успішні випускники університету, є прикладом міцного зв’язку з альма-матер і доброї комунікації зі спільнотою випускників, яка відкриває нові перспективи для співпраці. Сподіваюся, що разом із цим деревом зростатимуть і наші спільні наукові, освітні та культурні проєкти", - прокоментував Роман Гладишевський, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, академік НАН України.

Ліс, у якому відбуватимуться культурні події

"Ліс Франка" розвиватиметься поступово. Партнери планують, що з часом тут з'явиться літературна альтанка – місце для читань, лекцій, камерних культурних подій та освітніх зустрічей. До розвитку простору зможуть долучатися університети, студенти, митці, місцеві жителі та гості Карпат. У перспективі "Ліс Франка" має стати частиною ширшого туристичного досвіду Славської громади, доповнюючи її природні та культурні маршрути.

"Ми хочемо, щоб гості GORO відкривали для себе весь регіон – його природу, культуру, історію, людей. Тому для нас важливо разом із громадою розвивати нові місця та маршрути, які будуть цікавими протягом усього року. "Ліс Франка" має всі можливості стати одним із таких місць. Сьогодні ми закладаємо його основу, а в майбутньому тут зможуть відбуватися літературні читання, зустрічі, освітні події. Це ще одна можливість зробити Славську дестинацію цікавішою для гостей і водночас створити цінний простір для місцевих жителів", – розповів Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort.

Відновлення карпатських лісів – довгострокова програма GORO

Створення "Лісу Франка" стало продовженням програми REFOREST DAY, яку GORO реалізує спільно з ОКСЛГП "Галсільліс". В 2025 році GORO та Галсільліс уклали меморандум про співпрацю, який передбачає висаджування одного мільйона дерев протягом 15 років. З того часу в рамках GORO REFOREST DAY на Львівщині висадили вже понад 65 500 саджанців на площі понад 17 га.

"Відновлення лісу – це системна робота, яка потребує часу, професійного підходу та постійного догляду. Важливо правильно підібрати породи дерев, врахувати природні умови й забезпечити їхнє приживлення. Ми працюємо з GORO над довгостроковою програмою відновлення лісів і бачимо, як до неї долучається дедалі більше людей. "Ліс Франка" матиме ще й культурне значення, але передусім він повинен вирости здоровим і повноцінним лісом", – зазначив Іван Підгородецький, в.о. генерального директора ОКСЛГП "Галсільліс".

Окрему увагу партнери приділяють залученню людей до відновлення лісів та формуванню відповідального ставлення до природи.

"За кожною висадкою стоїть велика підготовча робота, а головне – люди, які знаходять час приїхати й посадити дерева власноруч. Для нас REFOREST DAY уже став доброю традицією, яка об'єднує команду GORO, партнерів, лісівників і громаду. Цього разу до екологічної ініціативи додалася ще й культурна складова. Ми хочемо, щоб учасники поверталися сюди через роки, бачили, як ростуть висаджені ними дерева, і відчували власну причетність до цієї історії", – розповів Олег Даниляк, в.о. голови Славської селищної ради.

Організатори розглядають цю ініціативу як довгостроковий проєкт, який зможе об'єднувати нові покоління студентів, випускників університетів, місцевих жителів та гостей курорту. Наступними кроками стануть подальші висаджування, опрацювання концепції літературної альтанки та розвиток культурної й освітньої програми.

"Ліс Франка" почався з одного дерева. Тепер він зростатиме разом із громадою та людьми, які долучилися до його створення.

Довідка

GORO Mountain Resort – всесезонний гірський курорт, який будується у Славській громаді Львівської області. Проєкт передбачає створення сучасної гірської інфраструктури, готелів, рекреаційних і громадських просторів. Відкриття першої черги курорту заплановане на липень 2027 року.

REFOREST DAY – ініціатива GORO з відновлення карпатських лісів, яку реалізують спільно з ОКСЛГП "Галсільліс". Висаджування дерев відбуваються двічі на рік, навесні та восени. Програма передбачає довгострокове відновлення лісових територій та залучення до цього процесу працівників GORO, партнерів і Славської громади.