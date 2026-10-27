Як посилити голоси рад внутрішньо переміщених людей та забезпечити узгоджені рішення для їхнього захисту, інтеграції та спроможності? Які зміни несе оновлений закон про забезпечення прав і свобод ВПО та як долучитися до впливу? Ці питання були у фокусі цьогорічного Всеукраїнського форуму Рад ВПО, який пройшов у Львові 21–22 жовтня.

IV Всеукраїнський форум Рад ВПО зібрав понад 300 учасників у Львові та відзначив найкращі ініціативи національною відзнакою

Захід організував Благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" ("ССС") у партнерстві з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України і Міністерством у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та Норвезької ради у справах біженців (NRC).

Понад 300 представниць і представників рад ВПО з усієї країни, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, експертного середовища та міжнародних партнерів приїхали у Львів задля обміну досвідом та пошуку шляхів підтримки новомістян у своїх громадах.

Програма форуму поєднала стратегічні дискусії та практичну роботу. Під час заходу відбулась панельна дискусія, на якій учасники обговорили нову державну політику у сфері переміщення та роль рад ВПО у формуванні узгоджених рішень. Учасники опанували інструменти бюджетної адвокації, медійної видимості та посилення впливу, а на окремому воркшопі шукали відповіді на одне з найгостріших питань – житлове.

Деякі громади представили свої ідеї на виставці організацій, ініціатив і проєктів, що працюють з ВПО. Під час форуму діяла фотовиставка із зафіксованими моментами евакуації в перші дні повномасштабного вторгнення.

Форум вийшов далеко за межі Львова: під час телемостів із радами ВПО зі Сходу, Півдня, Центру та Заходу України представниці й представники рад змогли ознайомитись із успішними практиками колег, які взяли участь в обговоренні онлайн. Також під час Форуму презентували результати чотирьох міжрегіональних форумів рад ВПО, які відбулись у 2026 році.

Почесні гості Форуму

Форум відкрив привітанням Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Він підкреслив важливість діалогу представників громад з владою та спільного пошуку рішення житлової проблеми: "Абсолютно очевидно, що найгострішою проблемою для нас як для Міністерства залишається житло. Ми щодня працюємо з міжнародними партнерами, щоб збільшувати обсяги фінансування таких програм. Сподіваюся, що разом з вами ми зможемо дещо відкоригувати відповідні моделі й показати: усі наші громадяни, які втратили домівки, – і ті, хто перебуває на підконтрольній території, і ті, хто залишив їх зруйнованими на тимчасово окупованих територіях, – рівні в правах і точно не покинуті державою. Сподіваюся, що наші спільні майбутні кроки приведуть до практичного результату".



Тетяна Кірієнко, заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України, прокоментувала оновлений закон з питань ВПО, наголосивши, що введення змін відбуватиметься поступово і раніше видані довідки про статус внутрішньо переміщеної особи залишаються чинними. Надалі цей облік вестиметься через єдину інформаційну базу даних внутрішніх приміщень осіб, і після його запуску підтвердити перебування можна буде витягом з бази в паперовій або електронній формі.

Тетяна поділилась інформацією про запуск програм для людей, котрі переміщуються, а також людей із вразливих категорій на місцях (маломобільних, літніх) – зокрема, про послугу соціального фасилітатора та соціальної адаптації. Вона також розповіла про підготовку до зими в умовах безпекових загроз і торкнулася питань фінансування та забезпечення житлом: окрім додаткового фінансування на запити щодо облаштування місць тимчасового проживання переселенців, вже готуються до заселення понад 50 будиночків у селах.



Серед міжнародних гостей виступила з привітальним словом Бернадетт Кастель-Голлінгсворт, представниця Представниця УВКБ ООН в Україні. Вона висловила вдячність за допомогу з резолюціями та законами, що стосуються підтримки ВПО, а також закликала до турботи про себе:

"Будь ласка, дбайте й про себе. Адвокаційна робота рад ВПО надзвичайно важлива, адже вона має реальний вплив і її здійснюють внутрішньо переміщені люди для внутрішньо переміщених людей. Водночас допомагати людям, які були змушені залишити свої домівки, непросто. Це велика відповідальність і необхідність бути поруч. Під час моїх візитів до Вінниці вчора та до Донецької області минулого четверга я бачила людей, яких евакуювали і які були змушені переїжджати. Останніми місяцями ми бачимо, що дедалі більше людей переїжджають усе далі від дому. Дякую за все, що ви робите. УВКБ ООН підтримує ради ВПО з першого дня, і ми й надалі будемо поруч із вами".

До вітальних виступів також долучився Горан Зубер, уповноважений представник в Україні, операційний директор Представництва Норвезької ради у справах біженців (NRC) в Україні. Він зазначив про виклики, з якими стикаються люди, що змушені залишати домівки під постійними атаками дронів, шукаючи при цьому нове житло та засоби для забезпечення свого життя.



"Вже понад п’ять років Україна стикається з кризою затяжного переміщення, і саме за останні два роки було переміщено 70% усіх ВПО. І вони продовжують залишатися під загрозою того, що про них забудуть, оскільки фінансування стає все менше, – зазначає Горан. – Ми дуже раді, що ми працюємо з різними організаціями, які мають неймовірне бажання допомагати у вирішенні цієї проблеми… І ради ВПО є хорошим прикладом позитивної ролі, яку переміщені люди можуть мати у своїх громадах, оскільки вони приносять місцеві перспективи, ідеї та потенціал".

Валерія Вершиніна, виконавча директорка БФ "ССС", маючи власний досвід вимушеного переселення з Донецька у 2014 році, нагадала присутнім історію заснування фонду. Вона також повідомила, що на сьогодні понад 13 тисяч людей задіяні в радах ВПО.

"Більшість цих людей працюють в громадах з дефіцитним бюджетом. Працюють в громадах, де дуже складно зрозуміти, що пріоритезувати в умовах, коли потрібно все, – зауважує Валерія. – Сьогоднішній форум для того, щоб люди, які доєдналися до рад ВПО, могли поділитися знаннями, дізнатися щось нове і зрозуміти, що ми можемо зробити в тих умовах, які в нас є… провести цей час продуктивно і завести нові знайомства. Адже соціальний капітал – це те, що допомагає Україні щодня долати наслідки війни і російської агресії".

Особливою гостею Форуму стала Паула Гавірія Бетанкур, спеціальна доповідачка ООН з прав людини внутрішньо переміщених осіб. Вона відзначила, що "поява та розвиток рад ВПО по всій країні в Україні стали одним із найбільш новаторських і перспективних прикладів змістовної участі переміщених людей у світі".

"Один із найважливіших уроків досвіду України за останні роки полягає в тому, що змістовна участь не виникає автоматично. Вона потребує інституцій, політичної відданості та постійних інвестицій. І завдяки радам ВПО переміщені люди продемонстрували, що вони є не лише отримувачами допомоги, а й партнерами в суспільному житті та учасниками пошуку рішень… Їхня робота показує: коли люди, яких торкнулося переміщення, мають місце за столом ухвалення рішень, політики краще відповідають потребам, стають більш підзвітними та безумовно ефективнішими", – поділилась своїми спостереженнями Паула.

22 жовтня набув чинності оновлений Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Відтепер ради ВПО офіційно визнані механізмом участі переселенців в ухваленні рішень, а органи влади зобов’язані розглядати їхні пропозиції. Відтак Паула Гавірія Бетанкур наголосила, що під час впровадження цього закону та прийняття державної стратегії внутрішньо переміщених осіб на 2026–2030 роки, з'являється унікальна можливість і надалі інституційно закріплювати участь і зміцнювати роль ВПО як партнерів у формуванні рішень. Ця стратегія, на думку доповідачки, має акцент на відновленні суб'єктності, самостійності, соціальній інклюзії та довгострокових рішеннях.

Ольга Іванова, директорка програм розвитку та адвокації БФ "ССС", анонсувала створення експертної групи з представників рад ВПО. Вона буде долучатись до розробки пропозицій, аналізу проблем, подання пропозицій центральним органам виконавчої влади в площині законодавства, яке стосується переселенців. Податись до цієї групи можна за посиланням.

Вручення національної відзнаки

Під час події голови рад ВПО отримали національні відзнаки "ЗаРади майбутнього" у чотирьох номінаціях:

"Лідерство та Адвокація": Наталя Редько, голова Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Білоцерківській міській раді;

"Інновації та Ініціативи": Валерія Пруднікова, голова Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Калуській міській раді;

"Сила Співпраці": Олеся Миронець-Матущенко, голова Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Рівненській обласній державній адміністрації – Рівненській обласній військовій адміністрації;

"Вибір спільноти рад ВПО": Костянтин Жалдаков, голова Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Форум став майданчиком для об’єднання зусиль і напрацювання практичних рішень, покликаних зробити підтримку переселенців більш ефективною та системною. Після заходу учасники продовжать роботу на місцях, щоб допомагати людям, які через війну втратили житло або були змушені залишити свої домівки.

Вміст публікації є виключно відповідальністю БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" та не обов’язково відображає погляди Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та Норвезької ради у справах біженців (NRC).