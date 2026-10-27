Логістика майбутнього, AI та нові ланцюги постачання: XXXV Всеукраїнський День Логіста об’єднає ринок

Запрошуємо вас взяти участь у XXXV Всеукраїнському Дні Логіста — одній із наймасштабніших логістичних конференцій України, яка охоплює всі ключові напрями галузі. Захід відбудеться 26–27 листопада 2026 року в Києві, на облаштованій локації з укриттям.

Подія об’єднає міжнародні та регіональні логістичні компанії різного масштабу, зокрема 3PL-операторів, компанії сектору експрес-доставки, транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складських операторів, митних брокерів, учасників зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), постачальників ІТ-рішень для логістики та складського обладнання, а також інших учасників українського ринку логістичних послуг.

Партнери виставки

Всеукраїнський День Логіста — більше, ніж конференція

Це унікальна платформа для професійного розвитку, обміну досвідом, пошуку партнерів і впровадження ефективних рішень для логістичного бізнесу.

На учасників чекають:

30 провідних спікерів із роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних та аналітичних компаній України.

Ексклюзивний журнал «Сучасні рішення в логістиці та дистрибуції — 2026. Листопад».

Національна премія Ukrainian Logistics Award — 2026.

Захід об’єднає учасників ринку для обговорення актуальних викликів і перспектив галузі, підвищення ефективності всіх етапів ланцюга постачання, оптимізації транспортної та складської логістики, а також аутсорсингу логістичних бізнес-процесів.

Програма виступів (формується)

Тетяна Свірська, керівниця відділу транспортної логістики Департаменту управління ланцюгом постачання IDS Ukraine.

Тема: Транспортна логістика нового покоління: як виробнику забезпечити сервіс, швидкість і контроль витрат через партнерство.

Олександр Москаленко, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України.

Тема: Новий Митний кодекс України: ключові зміни, виклики та нові можливості.

Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting.

Тема: Логістика України у 2026 році: світові тренди та можливості їх реалізації в Україні.

Олег Михайлов, директор ТОВ «ХУСКВАРНА Україна».

Тема: Ланцюги постачання: стійкість і нова реальність.

Стах Возняк, CEO Cargofy.

Тема: Як цифрові співробітники змінюють логістику.

Катерина Артюх, міжнародна експертка зі стратегічної логістики та ланцюгів постачання.

Тема: Гнучкість і безперервність холодних ланцюгів постачання: критичні стандарти та практика їх дотримання в глобальній логістиці.

Дмитро Пасенков, CEO DP DEVELOPMENT & PROPERTY.

Тема: Ринок складської логістики: ситуація, можливі рішення, тренди, інновації та майбутнє.

Оксана Марчак, керівниця служби логістики та закупівель АТ «Київмедпрепарат».

Тема: Логістика без героїв: коли ефективність перестає бути ефективною.

Владислав Москаленко, менеджер із планування транспорту AB InBev Efes Ukraine.

Тема: Транспортні витрати: чи є сьогодні реальні резерви для економії?.

Іван Кубрак, директор департаменту транспортної логістики ПТК ТОВ «АГРОМАТ».

Тема: Розумна автоматизація: від інвестицій до реального ROI. Практичні кейси впровадження TMS та AI з фінансовими результатами.

Сергій Артьоменко, ТОВ «Арт Порт», член Спілки автоматизаторів бізнесу (САБ).

Тема: Скупчення як мішень: наскрізна логістика від „Арт:Порт“. Від скупчень-мішеней до безпечних електронних черг: безперервний обіг автомобільного та залізничного транспорту від поля до судна.

Анастасія Бардакова, керівниця групи по роботі з великим корпоративним бізнесом robota.ua.

Тема: Де шукати працівників для складу та логістики: що показує аналітика ринку праці.

Конференція та масштабна виставка логістичних рішень

🎤 Конференція. Провідні експерти та практики поділяться досвідом і рішеннями у сфері транспортної та складської логістики, управління ланцюгами постачання, автоматизації, штучного інтелекту (AI) та нових ринкових трендів. Учасники зможуть отримати відповіді на актуальні запитання, ознайомитися з практичними кейсами та знайти ідеї для розвитку бізнесу.

Повна програма та реєстрація

🤝 Виставка. Можливість познайомитися з постачальниками логістичних послуг, ІТ-рішень, складського обладнання та систем автоматизації, знайти нових партнерів і підібрати рішення відповідно до потреб вашої компанії.

NONSTOP LOGISTICS EDUCATION ZONE — майстер-класи та навчання для всіх відвідувачів виставки.

Не можете приїхати до Києва? Знайдіть партнерів онлайн!

Ми організуємо для Вас онлайн-зустрічі з учасниками виставки, щоб Ви могли безпосередньо поспілкуватися з компаніями, які Вас цікавлять, поставити запитання, обговорити потреби бізнесу та знайти рішення для своєї логістики — незалежно від Вашого місцезнаходження.

XXXV Всеукраїнський День Логіста — нові можливості для співпраці без географічних обмежень!

Детальніше про виставку

Два дні, які допоможуть знайти відповіді на важливі запитання, налагодити нові партнерства та відкрити можливості для оптимізації логістичних процесів!

Будемо раді бачити вас серед учасників XXXV Всеукраїнського Дня Логіста!

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер конференції.