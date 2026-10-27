КБФ 28 жовтня проведе у Брюсселі спеціальну подію на підтримку України

Київський Безпековий Форум (КБФ) 28 жовтня проведе у Брюсселі спеціальну подію "Підтримати Україну, захистити Європу", яка об’єднає українських та іноземних політиків, дипломатів, військових та експертів. У фокусі заходу – питання, як допомогти Україні вистояти взимку, зберегти обороноздатність і не дозволити росії досягти своїх стратегічних цілей.

Серед спікерів:

Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Київського Безпекового Форуму; прем’єр-міністр України (2014–2016);

– голова Київського Безпекового Форуму; прем’єр-міністр України (2014–2016); Хенна ВІРККУНЕН – виконавча віцепрезидентка Європейської Комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії;

– виконавча віцепрезидентка Європейської Комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії; Радмила ШЕКЕРИНСЬКА – заступниця Генерального секретаря НАТО;

– заступниця Генерального секретаря НАТО; Всеволод ЧЕНЦОВ – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

– віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Тео ФРАНКЕН – міністр оборони Бельгії;

– міністр оборони Бельгії; Альона ГЕТЬМАНЧУК – глава Місії України при НАТО;

– глава Місії України при НАТО; Тарас КАЧКА – представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії ;

– представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії ; Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ – народна депутатка України, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС;

– народна депутатка України, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС; Максим ТІМЧЕНКО – генеральний директор ДТЕК.

У заході також візьмуть участь члени Ради безпеки КБФ: Курт ВОЛКЕР – колишній спеціальний представник США з питань переговорів щодо України; Наталя ЯРЕСЬКО – голова опікунської ради Інституту Аспен у Києві, колишня міністерка фінансів України; адмірал Роб БАУЕР – колишній голова Військового комітету НАТО; адмірал сер Тоні РАДАКІН – колишній начальник Штабу оборони Великої Британії; Данило ЛУБКІВСЬКИЙ, колишній заступник міністра закордонних справ України; а також чинні військовослужбовці Збройних Сил України.

Модератор – Марк ЛОБЕЛ, журналіст і ведучий BBC.

Учасники також говоритимуть про відповідь на ядерні погрози та подальшу ескалацію з боку росії, а також про те, як Європі перейти до сильнішої моделі оборони, готовності та єдності.

Це буде перша подія високого рівня, організована Офісом Київського Безпекового Форуму в ЄС, який засновано за ініціативи Арсенія Яценюка. Офіс нещодавно розпочав роботу у Брюсселі, продовжуючи діяльність КБФ із посилення зв’язків України з міжнародними партнерами, яку Форум здійснює з 2007 року.

Представництво КБФ стане постійною платформою для політичного та експертного діалогу з інституціями ЄС і НАТО, урядами країн-партнерів, парламентами, аналітичними центрами та громадянським суспільством.

Робота Офісу КБФ у ЄС буде зосереджена на сприянні досягненню ключових стратегічних цілей України: перемоги у війні, вступу до Європейського Союзу та НАТО, відбудови, притягнення росії до відповідальності й виплати нею репарацій, а також повноцінної участі України у формуванні нової архітектури європейської безпеки.

Реєстрацію міжнародної громадської організації «Європейський офіс Київського Безпекового Форуму» у Бельгії затверджено відповідним королівським указом, підписаним королем Бельгії Філіпом.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», є провідною міжнародною платформою України з питань війни і миру. У заходах КБФ беруть участь глави держав та урядів, політики, дипломати, військові командувачі, експерти, громадські діячі та журналісти. Діяльність платформи спрямована на збереження України в центрі глобального порядку денного, розширення кола її міжнародних партнерів та формування експертизи з актуальних питань безпеки.