Інститут зовнішньополітичних досліджень при сприянні Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв запрошують вас взяти участь у "круглому столі" для іноземних дипломатичних представництв, провідних українських ЗМІ та експертного середовища на тему: "На шляху до членства України в ЄС: подорож з невизначеним майбутнім", який відбудеться 6 листопада 2026 року, з 11:00 по 13:10 год., у Медіа-центрі Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв за адресою: вул. Пирогова, 6-а. м. Київ.

У ході круглого столу обговоренню підлягають такі концептуальні питання:

1. 2027-й як рік можливих політичних трансформацій в Європі: яка тактика адаптації України.

2. Економічна та фінансова підтримка України з боку Європейського Союзу в його проекті бюджету на 2028-2034рр.

3. Вступ України в ЄС: стан та реалістичні перспективи.

4. Оборонне та оборонно-промислове співробітництво з ЄС.

У заході візьмуть участь :

Надія КОВАЛЬ, політична експертка Європейського політичного інституту в Києві (ЕPIK) (TBC):

Петро ОЛЕЩУК, викладач кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, український політолог;

Вероніка МОВЧАН, директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень

Іван НАГІРНЯК, політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві (ЕPIK), кандидат політичних наук;

Денис СВЯТОКУМ, Голова правління Українського кластеру подвійних технологій, член правління та голова комітету міжнародного співробітництва ФРУ "Дефенс".

Михайло САМУСЬ, військово-політичний експерт, директор платформи "New Geopolitics Research Network".

Робоча мова: українська із забезпеченням синхронного перекладу на англійську мову.

Свою участь в круглому столі просимо підтвердити до 5 листопада 2026 р.

З питань реєстрації та за додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся:

Тел.:+ 287-52-58; +38 0974872000 [email protected]