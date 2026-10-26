Федерація гімнастики України відмовилася приєднатися до звернення Захарової до FIG, матеріали передано на розгляд міжнародної федерації

Матеріали звернення віцепрезидентки Української федерації гімнастики Стелли Захарової до Міжнародної федерації гімнастики (FIG), що стосується можливих порушень спортивної юрисдикції України, передано від Gymnastics Ethics Foundation (GEF) до FIG для подальшого розгляду.

За інформацією авторів звернення, Захарова запропонувала Федерації гімнастики України приєднатися до процедури для посилення позиції української сторони на інституційному рівні, однак керівництво федерації відмовилося від участі.

"Ми запропонували Українській федерації гімнастики приєднатися до цього процесу, але отримали відмову. Це не припинило розгляд. GEF завершив свою частину, і тепер матеріали переходять до FIG", – наводяться в повідомленні слова Захарової.

Як повідомили у понеділок агентству "Інтерфакс-Україна" автори звернення, GEF завершив свою частину процедури. Доказову базу та правовий аналіз підготували експерти ГО "Спортивний контекст" на основі офіційних документів і нормативних актів FIG.

За словами Захарової, Федерації гімнастики України пропонували долучитися до процедури, однак вона відмовилася від участі. Водночас це не вплинуло на подальший розгляд звернення.

У ГО "Спортивний контекст" заявили, що метою звернення є надання міжнародній федерації можливості оцінити зафіксовані факти в межах спортивного права та власних процедур FIG.

Остаточного рішення щодо порушеного питання наразі не ухвалено. Передача матеріалів до FIG означає перехід справи до наступного етапу розгляду.