Четверте золото сезону: Милана Білинець зі Славської громади перемогла на Dracula Open 2026

14-річна вихованка Славської КДЮСШ Милана Білинець із села Волосянка виборола золоту медаль на міжнародному рейтинговому турнірі з олімпійського тхеквондо ВТФ Dracula Open 2026 у Румунії. Це вже четверте золото спортсменки на міжнародних рейтингових турнірах сезону 2026 року.

Милана Білець виборола золото Dracula Open 2026

У 2026 році Милана Білинець здобула золото на Bosnia Open, Riga Open і Polish Open Warsaw Cup E1. Перемога на Dracula Open стала четвертою поспіль. Окрім золотих нагород цього року, у її активі – срібло Bulgaria Open і бронза Austria Open.

В Україні спортсменка стала чемпіонкою у двох вагових категоріях і виборола золото чемпіонату України серед кадетів.

Турнір Dracula Open 2026 зібрав понад 1500 учасників з 65 країн світу.

"Мій шлях до золота: 4 поєдинки - 4 перемоги! Дякую Богу та ЗСУ за можливість тренуватися, змагатися й представляти Україну на міжнародній арені!" – написала Милана Білинець у соціальних мережах..

Милану готує Назарій Котяш. Першим її тренером був Ростислав Філь. Спортсменка також подякувала Славській селищній раді, секрерю ради Олегу Даниляку, директору Славської КДЮСШ Олександру Давидюку, рідним, хрещеним батькам і друзям.

Милана Білець та тренер Назарій Котяш

До речі, головна мета Милани вже частково досягнута – спортсменка потрапила до складу збірної України та представлятиме країну на чемпіонаті Європи, який відбудеться 21-25 листопада у Румунії.

Успіх 14-річної спортсменки зі села Волосянка став подією для всієї Славської громади. У громаді його сприймають як приклад для дітей і підтвердження того, що підтримка школи, тренерів і родини дає результат на міжнародному рівні.

"Для всієї Славської громади перемоги Милани – це велика гордість і водночас приклад для наших дітей. Четверте золото за сезон лише підкреслює, якого рівня може сягнути талант, якщо його вчасно помітити й підтримати. Наше завдання як громади – створювати умови, у яких дитина матиме можливості для розвитку. Дякуємо Милані, її тренерам і родині за цю перемогу", – сказав в.о. голови Славської громади Олег Даниляк.