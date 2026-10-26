Підсумки аграрного року та сценарії весняної посівної: УКАБ проведе конференцію #DoAgro26

4 грудня в Трускавці (Львівська обл.) відбудеться ХVIII Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні» (#DoAgro26). На заході будуть присутні представники влади, лідери ринку та провідні агровиробники.

Про це повідомляє пресслужба організаторів – «Український клуб аграрного бізнесу» та агенція UCABevent.

Цьогоріч подія повністю оновлює формат і звичну локацію, щоб підбити підсумки та сформувати дорожню карту наступного сезону.

Це не про монологи та сухі звітні доповіді – вони в минулому. Попереду – пошук нових моделей роботи: відвертий діалог із владою, колективний брейнстормінг та прийняття стратегічних рішень тут і зараз. Головна мета — знайти ефективні моделі роботи за новими правилами гри.

Участь в #DoAgro26 – це:

Pre-conference fireside chat: вечірня зустріч із запрошеним експертом, неформальна розмова та якісний нетворкінг напередодні конференції.

Відкриті агрополітичні дебати: жодних нав’язаних тем чи заготовлених сценаріїв. Учасники самі обирають вектор дискусії та найгостріші питання тут і зараз.

Колективний брейнстормінг та круглі столи: формат, де кожен стає co-creator події, долучається до обговорень і спільно формує дієві стратегії.

Прямий доступ до рішень: можливість відвертого діалогу з представниками влади та першими особами ринку.

Програма зосередиться навколо ключових питань:

Підсумки 2026 року: як агроринок (НЕ) адаптувався до викликів. Шах і мат викликам сезону: сценарії весняної посівної 2027 та стратегічні ходи агробізнесу. Макроекономічний огляд над і під лінією — від глобальних трендів до фінансових реалій агробізнесу.

Конференція «Ведення агробізнесу в Україні» відбудеться у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), що є підрозділом Групи Світового банку, та у партнерстві з Міністерством фінансів Чеської Республіки. Valtra, що є частиною корпорації AGCO — ексклюзивний технічний партнер та Credit Agricole — золотий фінансовий партнер.

Для агровиробників та учасників попередніх заходів УКАБ діє знижка 20% від базової вартості, а для членів асоціації — спеціальні умови.

Детальніша інформація про захід за посиланням: https://cutt.ly/9yQmTlnY

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер конференції.