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Керівна компанія року 2026: Ribas Hotels Management перемогла на Ukrainian Hospitality Awards

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Керівна компанія року 2026: Ribas Hotels Management перемогла на Ukrainian Hospitality Awards

Ribas Hotels Management, керівна компанія у складі екосистеми Ribas Hotels Group, стала переможцем у номінації Hospitality Management Company of the Year на Ukrainian Hospitality Awards 2026. Церемонія нагородження відбулася 20 жовтня в InterContinental Kyiv.

Ukrainian Hospitality Awards, головну професійну премію у сфері готельного бізнесу України, проводить клуб готельєрів та рестораторів Hoteliero. Переможців визначає журі за результатами закритого голосування та аудиторської перевірки. Захід зібрав понад 400 учасників ринку: власників і керівників готелів, інвесторів, архітекторів, дизайнерів та рестораторів. Напередодні, 19 жовтня, в InterContinental Kyiv відбулася Ukrainian Hospitality Conference 2026 під гаслом THE SHIFT, присвячена трансформації галузі.

Номінація призначена для операторів, які беруть на себе повне або часткове операційне управління готелями. Експертна рада оцінює ефективність бізнес-моделі та фінансові результати об'єктів, якість сервісу й єдині стандарти в усіх готелях компанії, адаптацію до змін, роботу з персоналом, репутацію брендів, а також впровадження технологій.

Ribas Hotels Management керує 14 готелями різних форматів: від міських бізнес-готелів до курортних комплексів та апарт-готелів в Україні та за кордоном. За даними компанії, у третьому кварталі 2026 року найвищу завантаженість серед них показав готель Ribas Rooms Ferenc у Львові (74,06%), а найвищу середню вартість номера — котеджне містечко Mandra Petrichor під Києвом (8 760 грн).

Водночас, як наголошує СЕО Ribas Hotels Management Юлія Косенко, добрі показники в сезон самі по собі ще не свідчать про стійкість бізнесу. У доповіді на Ukrainian Hospitality Conference 2026 вона говорила про те, як управлінські рішення впливають на вартість готелю як активу. "Операційний прибуток є абсолютно обов'язковим, але управління варто розглядати ще й через стійкість, ліквідність і довгострокову вартість", — зазначила вона. За її словами, саме управлінські рішення, які компанія ухвалює сьогодні, формуватимуть вартість готелю і через п'ять років.

Під час нагородження Юлія Косенко також подякувала інвесторам і девелоперам, зазначивши, що без них такий розвиток компанії був би неможливим.

Для компанії це друга нагорода: у 2024 році Ribas Hotels Management отримала відзнаку від Конфедерації будівельників України.

Про компанію. Ribas Hotels Group заснована 2014 року. Сьогодні група має 56 об'єктів в управлінні, проєктуванні та будівництві в Україні, Польщі, Туреччині й на Балі. Загальний номерний фонд перевищує 1000 номерів, група розвиває чотири власні готельні бренди.

 

#ukrainian_hospitality_awards #ribas
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