Читаю англійською, але не впізнаю знайомих слів на слух

У словах team і head те саме буквосполучення ea передає різні голосні звуки. Якщо запам’ятати лише написання нового слова й самостійно вигадати його вимову, під час слухання можна чекати зовсім іншого звучання. Перевіряти такий розрив варто на знайомій лексиці, яку Ви розумієте в тексті, але пропускаєте в записі.

Написання не зберігає для Вас готового звуку

Візьміть навчальний запис із підготовленим автором розшифруванням. Автоматичні субтитри можуть містити помилки, тому для першого розбору потрібен надійний текст. Прослухайте коротку репліку без нього й занотуйте почуте, потім відкрийте розшифрування. Якщо пропуск складається зі знайомих слів, з’ясовуйте, що завадило їх упізнати. Можливо, Ви очікували іншої вимови або не почули межу між словами.

Перевірте окремі слова за словниковим аудіо. Порівняйте його з тим, як Ви звикли читати їх подумки. Зверніть увагу на наголос: очікуване звучання має враховувати і звуки, і виділений склад. Запишіть власну спробу та послухайте її поруч зі зразком. Мета цього кроку полягає у виявленні конкретної розбіжності, а не в оцінюванні всього Вашого акценту.

Пара team і head уже показує, чому одна знайома комбінація літер не гарантує однакового звуку в кожному слові. Для першого припущення про вимову знадобляться правила читання англійських слів , зокрема закономірності для буквосполучень. Але припущення перевіряйте, якщо слово потрібне Вам у розмові.

Між словами немає друкованих пробілів

У зв’язному мовленні звуки змінюються на межах слів, а частина службових слів вимовляється в слабкій формі. Через це чітка словникова вимова окремого слова не завжди збігається з його звучанням усередині репліки. Для слухача це окреме завдання: впізнати знайоме слово в оточенні інших звуків.

Поверніться до тієї самої репліки у вибраному аудіо. Знайдіть у її розшифруванні службові слова, наприклад прийменник або допоміжне дієслово, якщо вони там є. Прослухайте їх разом із сусідніми словами й позначте, які звуки з’єднуються, а які склади звучать слабше. Зіставляйте почуте з точним текстом запису: не кожне службове слово обов’язково матиме слабку форму саме в цій репліці.

Якщо окреме слово Ви впізнаєте, а у фразі пропускаєте, не обмежуйтеся повторенням словникового зразка. Прослухайте кілька сусідніх слів, потім усю репліку. За потреби тимчасово зменште швидкість відтворення, якщо програвач це дозволяє, а для перевірки поверніть початкову. Повторіть фразу за мовцем і порівняйте, чи зберігаєте ті самі межі та наголоси.

Результат перевіряється на незнайомому уривку

Після розбору прослухайте вихідний фрагмент без текстової підказки. Порівняйте почуте з першою нотаткою: яке місце тепер можете відтворити?

Це покаже зміну саме в цій репліці. Але знайомий запис можна запам’ятати, тому одного вдалого повтору недостатньо, щоб зробити висновок про розуміння слова в будь-якому мовленні.

Залиште біля уривка короткий висновок, наприклад: «Очікував наголосу на першому складі, у записі чую другий». Якщо слово виявилося невідомим, додайте його значення й словникову вимову. Якщо значення було знайоме, збережіть фразу з тим оточенням, у якому слово загубилося. Ці нотатки визначають, що порівнювати далі, замість загальної оцінки «погано розумію на слух».

Для наступної спроби знайдіть інший навчальний запис із потрібним словом і перевірте себе до читання його тексту. Новий голос або сусідні звуки можуть знову ускладнити впізнавання. Якщо так сталося, зіставте саме ці два вживання. Якщо слово почуте правильно, у Вас є приклад розпізнавання в новому контексті, а не тільки відтворення завченої репліки.