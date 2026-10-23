Верховинщина діджиталізує мандрівки Карпатами через інтерактивний маршрут для туристів

Тисячі допитливих мандрівників розраховує приймати Верховинська громада. Принадами карпатського краю тепер є не лише природа й автентична гуцульська культура, а відновлені історичні пам’ятки, доступні через мультимедійну платформу. У понеділок, 19 жовтня мешканцям та гостям Верховинщини піз звуки трембіти та гуцульських музик презентували інтерактивний туристичний маршрут «Мандрівка плаями Гуцульської столиці». Унікальний проєкт об'єднав 12 історико-культурних та природних локацій уздовж 17-кілометрового шляху, поєднуючи фізичну мандрівку з цифровими технологіями.

Проєкт «Мандрівка плаями Гуцульської столиці» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та Благодійного фонду «МХП-Громаді», у межах конкурсу «Культурні стежки громад» реалізує ГО «Альянс розвитку».

Програма відкриття розпочалася у самісінькому центрі Верховини біля символічної «Хрест-Фіґури». Далі перші відвідувачі вирушили у пішохідну мандрівку центральною частиною шляху, випробовуючи інтерактивні знаки з QR-кодами біля споруд Фундації графа Скарбека та церкви Успіння Пресвятої Богородиці.

Офіційна презентація цифрової платформи маршруту - «Verkhovyna Life» продовжилася професійною дискусією. Про роль культурної спадщини у створенні туристичних продуктів та необхідність збереження автентичної пам'яті Гуцульщини говорили гості: перший заступник голови ДАРТ Тарас Лозинський, провідна фахівчиня з управління проєктами Українського культурного фонду Аліна Ананенко, керівниця групи соціального розвитку Благодійного фонду «МХП-Громаді», а також голова Верховинської селищної громади Василь Мицканюк, настоятель церкви у селі Криворівня Іван Рибарук та керівник туристичної компанії «ЙО» Руслан Бойчук.

«Сьогодні чимало українців шукають тиші та спокою, і туризм у гірських громадах дає їм можливість ментально відновитися та набратися сил. Саме тому нам важливо створювати мережу локальних туристичних маршрутів», — зазначає представник ДАРТ Тарас Лозинський.

«Новий маршрут у Верховині поєднує глибинну автентику із сучасними технологіями та штучним інтелектом. Щоб розвивати його далі, варто додати чітку навігацію від зупинки до зупинки, а щоб зацікавити молодь - інтегрувати квести із запитаннями та накопиченням балів. Коли людина пізнає громаду через щиру емоцію, місцевий колорит та живу говірку - це залишає незабутні враження. Ми говоримо про унікальний крафтовий продукт та історичну спадщину, яких не знайти на Львівщині чи Закарпатті - вони є лише тут, на Гуцульщині».

«Ідея створення національного маршруту є перспективною, - акцентувала Аліна Ананнеко. - Культурні маршршрути стають все популярнішими. У різних областях активно реалізуються нові ідеї туристичних шляхів. Якщо їх з’єднати - було б ще цікавіше. Чому б не зробити національний проєкт протяжністю кількасот кілометрів, об’єднати кілька областей нашої держави і при цьому зберегти пам’ятки культурно-історичної спадщини. На це є запит. Культурні продукти допомагатимуть не забувати, а декому й віднайти свою ідентичність».

Щойно відкритий на території Верховинської громади маршрут безоплатний і доступний. Кожен мандрівник може пройти цим шляхом без гіда, перетворивши звичайну прогулянку на справжню цифрову експедицію у минуле. Кожна із 12 зупинок маршруту облаштована інформаційними знаками з QR-кодами. За допомогою смартфона турист потрапляє на інформаційний портал «Verkhovyna Life» на якому в один клік відкривається цифровий контент.

Історія Гуцульщини оживає через: аудіо розповіді та легенди, гуцульські співанки, архівні фотографії, відео та цифрові реконструкції. Віртуальною господинею порталу та «гідом» для мандрівників стала відома гуцулка ХХ століття - Марія Кречунєк «Чукутиха». Її образ та голос розробники відтворили за допомогою штучного інтелекту.

Автори маршруту зазначають, що ідея «Мандрівки плаями Гуцульської столиці» полягає у поверненні втраченої пам'яті про багате минуле Гуцульщини.

«Якщо звичайна маркована гірська стежка просто веде вас територією, і ви споглядаєте пейзажі чи скелі, то наш маршрут розказує про те, чого дуже часто вже просто немає. Він повертає в історію та змушує включити уяву, щоб відчути атмосферу, побут та умови життя гуцулів», - пояснює співавтор маршруту, кандидат історичних наук Ярослав Зеленчук.

«Ми прагнули, щоб історію було легко сприймати, щоб вона викликала цікавість і спонукала дізнаватися більше. Поєднання краєвидів із розповідями про людей які тут жили, створює емоційний контакт із відвідувачем і цей маршрут буде жвавим. Ми хотіли б у перспективі масштабувати проєкт ще й на сусідні громади, створити єдину туристично-культурну мережу Гуцульщини», - поділилася голова ГО «Альянс розвитку» Марія Маківничук.

Для Верховинської громади маршрут матиме економічну цінність. Адже більшість туристів зазвичай бувають тут транзитом.

Інтерактивний 17-кілометровий, наповнений історіями шлях, спонукатиме мандрівників затриматися в громаді на кілька днів. Це безпосередньо стимулює місцевий бізнес - приватні садиби, музеї, заклади харчування, гірських провідників та збільшить надходження податків до місцевого бюджету.

Партнери проєкту - громадські організації «Гуцулики», «Етноекоцентр «Гуцульщина», Верховинське Районне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Тараса Шевченка та Верховинська селищна рада.