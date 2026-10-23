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АТ «Сенс Банк» підписав договір щодо залучення фінансового радника N. M. Rothschild & Sons Limited у межах підготовки до приватизації

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АТ «Сенс Банк» підписав договір щодо залучення фінансового радника N. M. Rothschild & Sons Limited у межах підготовки до приватизації

20 жовтня 2026 року АТ «Сенс Банк», Міністерство фінансів України та N. M. Rothschild & Sons Limited уклали тристоронній договір про надання послуг фінансового радника в межах підготовки до майбутнього продажу банку.

Нагадаємо, N. M. Rothschild & Sons Limited було обрано за результатами конкурсного відбору, який Міністерство фінансів України провело у серпні 2026 року.

Відповідно до умов договору N. M. Rothschild & Sons Limited мають забезпечити проведення аналізу показників діяльності АТ «Сенс Банк» (due diligence), зокрема для визначення стартової ціни продажу, знайти інвесторів, підготувати інформацію про банк, яка їм надаватиметься, та сприяти організації конкурсу з продажу пакета акцій банку.

Зауважимо, що залучення фінансового радника є одним із ключових етапів підготовки до приватизації, передбачених Законом України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків».

Про наступні кроки в межах підготовки до приватизації АТ «Сенс Банк» повідомлятиме на своєму офіційному сайті.

Водночас АТ «Сенс Банк» продовжує працювати у штатному режимі, виконувати зобов’язання перед клієнтами та забезпечувати безперервність надання банківських послуг.

#сенс_банк #n_m_rothschild_sons_limited
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