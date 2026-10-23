Ощадбанк відкриває прийом заявок на програми фінансування та розвитку жіночого бізнесу в межах ініціативи "Жіноча справа"

Ощадбанк розпочинає перший етап реалізації ініціативи «Жіноча справа» для жінок, які планують започаткувати власну справу, розвивають чинний бізнес або готуються до масштабування. Ініціатива поєднує кредитування, гарантійні механізми, грантові можливості, навчання, консультації та цифрові сервіси. На старті підприємницям доступні кредитні продукти банку й окремі програми підтримки, що вже діють. Надалі перелік можливостей розширюватиметься.

«Жіноча справа» об'єднує понад 10 власних програм Ощадбанку, 7 державних програм і можливості 5 міжнародних партнерів. Ініціатива охоплює підтримку стартапів, франчайзингових проєктів, інвестицій у розвиток бізнесу та створення робочих місць. Участь у кожній програмі залежить від її умов і критеріїв.

«Ми хочемо, щоб підприємниці могли обирати підтримку відповідно до конкретних завдань свого бізнесу. Для одних це фінансування обладнання чи поповнення обігових коштів, для інших — грант на розвиток, нові знання або професійні контакти. Тому ми об'єднали можливості Ощадбанку, державних програм і міжнародних партнерів та розвиватимемо ініціативу поетапно, поступово відкриваючи підприємницям доступ до нових інструментів. Близько 5000 жінок зможуть взяти участь в ініціативі та отримати підтримку для бізнесу. У межах комплексного проєкту передбачено грантову складову обсягом близько 2 млн євро», — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ.

Партнерами ініціативи стали Prosper Global, Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK), а також програма «Рух вперед: гранти та консультування мікропідприємств», яку фінансує уряд Німеччини та спільно реалізують GIZ і Національна установа розвитку (НУР). Об'єднання партнерських інструментів із можливостями Ощадбанку дає змогу запропонувати підприємницям різні формати підтримки залежно від потреб їхньої справи.

Перший етап: кредитування та програми, які вже діють

Власна програма Ощадбанку «Жіноча справа» передбачає фінансування для жінок-підприємниць, власниць і співвласниць бізнесу, а також жінок, які планують розпочати власну справу. Кошти можна спрямувати на придбання обладнання, інвестиційні потреби, поповнення обігових коштів, розвиток франчайзингових проєктів та агробізнесу. Фінансування надається в межах чинних кредитних продуктів банку, зокрема державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», якщо бізнес відповідає її критеріям.

Для новостворених підприємств і стартапів передбачено, зокрема, кредитування на придбання франшизи — до 5 млн грн, а для інвестиційних проєктів в агросекторі — до 10 млн грн. Строк кредитування може становити до 120 місяців, а пільговий період погашення основної суми боргу залежить від напряму: до шести місяців для франчайзингових проєктів і до восьми — для агробізнесу. Конкретні умови залежать від обраного кредитного продукту та результатів оцінювання позичальника банком.

Серед можливостей, які вже працюють — програма «Рух вперед: гранти та консультування мікропідприємств». Відповідно до неї надавалася грантова підтримка до 8 000 євро, а також консультації з фінансових, бухгалтерських, податкових і юридичних питань. Програма має визначені критерії, географію та часові рамки участі.

Наступні етапи: нові грантові та фінансові інструменти

Упродовж наступних місяців ініціатива розширюватиметься завдяки програмам міжнародних партнерів. Зокрема, у IV кварталі 2026 року заплановано запуск інструментів підтримки в межах BLOOM за участю Prosper Global. Для підприємств, які відповідатимуть критеріям програми, передбачено кредитування до 1 млн грн із можливістю компенсації до 50% суми кредиту за правилами відповідного інструменту.

Також у IV кварталі 2026 року заплановано запуск програми ЄБРР «Resilience and Livelihoods». Вона передбачатиме кредитування потреб бізнесу в обігових коштах та інвестицій, а також можливість застосування механізму розподілу ризиків і грантової підтримки відповідно до умов програми.

У наступних етапах у межах співпраці з Finance in Motion та EFSE передбачено фінансування до 20 млн євро в гривневому еквіваленті підприємств, очолюваних жінками та гранові можливості для них. Крім того, фонд допомагає банку розвивати гендерно чутливі підходи та розширювати роботу з жіночим бізнесом.

На I квартал 2027 року заплановано старт програми за участю German Sparkassenstiftung в Україні, яка поєднуватиме кредитну та грантову підтримку мікро- й малого бізнесу. Умови та порядок участі в цих програмах повідомлятимуться додатково.

Навчання, консультації та професійні контакти

Ініціатива також передбачає можливості для розвитку підприємницьких компетенцій. Програма FinanceHer від Prosper Global допомагає підприємницям розвивати навички фінансового управління, оцінювати ризики й точку беззбитковості, готуватися до залучення фінансування, працювати з цифровими фінансовими інструментами та брати участь у публічних і корпоративних закупівлях.

Також у I кварталі 2027 року за участю EFSE та Civitta стартує навчальна програма для підприємниць, у межах якої орієнтовно 2 000 жінок зможуть пройти навчання. Програма включає офлайн-буткемпи у Львові, Києві, Одесі та Полтаві, а також наставницьку програму «Жінка-жінці». Дати та умови участі буде оголошено додатково.

Програма «Від навчання до працевлаштування» за участю НУР пропонує жінкам безкоштовне навчання та перенавчання для роботи у сферах транспорту, логістики й будівництва. За виконання умов програми учасниці можуть отримати 180 євро після здобуття нової спеціальності, а роботодавці — до 300 євро на компенсацію роботи наставника.

Ініціативу «Жіноча справа» було презентовано 20 жовтня 2026 року в ОщадБізнес-хабі в Києві. У презентації взяли участь представники держави, міжнародних організацій та бізнес-спільноти.

Центральною подією заходу стала панельна дискусія «Скільки коштує сміливість» за участю Олени Кондратюк, віцеспікерки Верховної Ради України та співзасновниці Українського жіночого конгресу, Юлії Свириденко, президентки KSE Business School, прем’єр-міністерки України у 2025–2026 роках, та Наталі Буткової-Вітвіцької, членкині правління Ощадбанку, відповідальної за ММСБ. Під час дискусії спікерки обговорили роль жіночого лідерства в економіці, бар'єри в доступі до капіталу та спільну відповідальність за створення нових можливостей для бізнесу.

У межах заходу міжнародні партнери презентували власні програми підтримки, які увійшли до новоствореної екосистеми.

Деталі про ініціативу «Жіноча справа», доступні програми та умови участі — на офіційному сайті Ощадбанку https://www.oschadbank.ua/msb/woman-sprava та у відділеннях банку.